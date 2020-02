Drie jaar portretteerde NRC wekelijks een puber. Ze gaven zichzelf op voor een interview plus fotosessie, werden aangemeld door een familielid of door de krant benaderd. Er waren terughoudende types bij, maar de meesten spraken in het dorpscafé, de stationshuiskamer of de bibliotheek vrijuit over zichzelf en hun leven. Fotograaf Khalid Amakran (28), voor wie deze serie zijn eerste NRC-opdracht was, zocht hen meestal thuis op en raakte met sommigen ook weer intensief aan de praat. „Ik ging met het idee dat ik drie kwartier ging fotograferen, maar dan werd het drie uur praten en o ja, er moeten nog foto’s worden gemaakt.” De serie als geheel is „bijna een blik op de toekomst van Nederland”, zegt Amakran. „Wat ik oprecht mooi vond: het publieke debat is superheftig, gepolariseerd – dat is iets wat ik bij deze jongeren totaal niet heb kunnen proeven. Door internet zijn ze constant blootgesteld aan andere mensen. Ze zijn helemaal niet bezig met verschillen, met ‘nieuwkomers’. Dat stemde mij wel positief.” Hieronder een selectie van de portretten. Lees hier alle interviews