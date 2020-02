In het West-Afrikaanse Guinee, is het zeer onrustig in de aanloop naar een referendum op 1 maart over een grondwetswijziging. Het is al geregeld tot gewelddadige confrontaties gekomen tussen de politie en demonstranten. Hier in Wanindara, een wijk in de stad Conakry waar veel aanhangers van de oppositie wonen, zijn de meeste dodelijke slachtoffers gevallen. De voorgestelde grondwetswijzing moet het mogelijk maken dat zittend president Alpha Conde een derde termijn krijgt.

Foto John Wessels/AFP