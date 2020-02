De gitaar is het beste instrument ter wereld

„Het is het beste instrument ter wereld!” De Finse gitarist Otto Tolonen steekt zijn liefde voor de gitaar niet onder stoelen of banken. „De gitaar is extreem veelzijdig, je kunt er elke emotie mee uitdrukken.”

Otto Tolonen (1980) erkent dat zijn voorliefde niet breed gedragen is binnen de klassieke muziek. Maar daar komt verandering in, voorspelt hij. Zaterdag maakt hij zijn debuut in het Concertgebouw met een gevarieerd programma, van Spaanse renaissancemuziek tot een wereldpremière van Antti Auvinen.

Gitaar: dan denk je al snel aan singer-songwriters, gierende rocksolo’s, de brandende Stratocaster van Jimi Hendrix. Dat hoef je Tolonen niet te vertellen. Als prille tiener in Finland, een land met een rijke metal-traditie, speelde ook hij in bandjes, „ook heavy stuff”. Maar dankzij zijn leraar, Andrzej Wilkus, hield hij altijd contact met het klassieke repertoire: „Hij liet me bij voorbeeld kennismaken met de Preludes van componist Villa-Lobos – dat was véél heavier dan Metallica.”

Op zijn veertiende hing Tolonen zijn elektrische gitaar aan de wilgen en begon aan een indrukwekkende zegereeks langs de internationale gitaarconcoursen. Al heeft hij onlangs wel weer een elektrische gitaar aangeschaft. Vooral in nieuwemuziek-ensembles heb je die nodig, en hij houdt erg van hedendaagse muziek.

Als docent aan conservatoria in het Duitse Lübeck en het Noorse Oslo ziet hij ook dat de elektrische gitaar een steeds prominentere plek krijgt in de curricula. „Componisten vragen steeds vaker niet-traditionele dingen. Daar moet de opleiding uitvoerenden op voorbereiden. Gitaristen moeten klaarstaan om te doen wat er nodig is.” Zo neemt Tolonen binnenkort zelf de banjo ter hand in een concert.

Opmars

Een solo-recital in zalen als het Concertgebouw is voor maar weinig gitaristen weggelegd. Er bestaat een levendige, maar ook gesloten subcultuur van gitaarfestivals en -competities, en de wereld van de klassieke gitaar heeft relatief weinig toeschouwers, weet Tolonen. Zo bestaat de serie waarin hij zaterdag optreedt, Meesters op de gitaar, uit jaarlijks drie concerten in de Kleine Zaal – nogal een contrast met bijvoorbeeld de serie Meesterpianisten.

Het is ook een kwestie van repertoire, denkt Tolonen: de literatuur voor viool en piano is eindeloos, maar voor gitaristen is de keuze veel beperkter. Daarom diept hij graag onbekende stukken op. De Collectici íntim (1970) van Vicente Asencio (door Tolonen prachtig op cd gezet), is het meest courante werk op zijn programma. Maar de negentiende-eeuwse Schubert-adept Leonard Schulz, van wie een selectie uit L’indispensable, op. 40 klinkt, is nagenoeg onbekend. Hetzelfde geldt voor de Tweede gitaarsonate van Eduardo López-Chávarri, al lijkt dat werk aan een opmars bezig.

De gitaar heeft nochtans een lang verleden. Tolonen opent zijn recital met Fantasia’s van Luys de Narváez, oorspronkelijk geschreven voor de vihuela, een gitaarvoorloper uit de renaissance – veel beter geschikt voor gitaar dan luitrepertoire uit de barok, aldus Tolonen. „Bovendien was Narváez een fantastische componist, een van de eerste die de variatievorm toepaste.”

Grasduinen in de muziekgeschiedenis is heerlijk, zeker als je parels naar boven weet te halen. Maar het feit blijft dat alom gekende meesterwerken schaars zijn. Volgens Tolonen gaat dat veranderen: „Er heerst opwinding onder gitaristen. Juist in deze tijd wordt ons repertoire in hoog tempo uitgebouwd. Ons verleden is misschien niet zo roemrucht, maar ik weer zeker dat de toekomst schitterend zal zijn.”

Zo is Tolonen erg blij met de wereldpremière in zijn recital: Post-Tarrega Stress Funk van de vooraanstaande Finse componist Antti Auvinen (1974). Auvinen, zelf gitarist, is hier geen gevestigde naam, maar heeft wel een sterke link met Nederland: hij studeerde onder meer in Amsterdam en componeerde eerder een gitaarconcert voor Izhar Elias.

Tolonen: „Antti en ik hebben het al vijf jaar over een solowerk, en dit recital was de aanleiding om dat plan eindelijk te realiseren. Het zou een kort stuk worden, maar Antti heeft er meteen twintig minuten van gemaakt. Het is ook niet erg makkelijk.”

Hij lacht. „Ik zie het als een nieuwe wereld, met zoete, maar ook extreem krankzinnige momenten.”