Britse beeldend kunstenaar Grayson Perry krijgt Erasmusprijs 2020

De Erasmusprijs 2020 gaat naar de Britse beeldend kunstenaar Grayson Perry. Dat meldt de Stichting Praemium Erasmianum op haar site.

Perry (1960) is een van de bekendste hedendaagse Britse kunstenaars. Zijn werk kent een grote diversiteit aan technieken en materialen en bestaat onder meer uit grote houtsnedes, wandtapijten, keramiek, gietijzeren sculpturen, jurken en zelfs een compleet huis.

Perry, die zichzelf „een pottenbakkende travestiet” noemt, is kritisch over een klimaat waarbinnen men zich verschanst in het eigen gelijk. Hij manifesteert zich ook nadrukkelijk buiten de muren van musea en galeries. Zo schreef en presenteerde hij documentaireseries over klasse, smaak, mannelijkheid en identiteit en schreef hij daaraan gerelateerde boeken. In 2016 had hij een overzichtstentoonstelling in het Bonnefantenmuseum in Maastricht.

Eigen beeldtaal

De jury van de Erasmusprijs prijst het eigenzinnige karakter van Perry: „In een tijd waarin we overspoeld worden door visuele indrukken heeft Perry een geheel eigen beeldtaal ontwikkeld en laat hij zien dat kunst van iedereen is en geen elitaire aangelegenheid hoeft te zijn.” Dat hij vraagstukken met betrekking tot schoonheid en traditionele ambachtelijkheid „scherp confronteert met actuele sociale en maatschappelijke thema’s”, heeft mede aan zijn uitverkiezing bijgedragen.

De Erasmusprijs (150.000 euro), in 1958 door prins Bernhard in het leven geroepen, wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten. Onder de eerdere laureaten waren de cultureel-antropoloog Claude Lévi-Strauss, dirigent Bernard Haitink, architect Jean Prouvé en Wikipedia. Perry krijgt de prijs in het najaar uitgereikt.