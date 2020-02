Eerste besmetting in Sub-Sahara-Afrika: Nigeria

Italiaan met Covid-19 in Nigeria, eerste besmetting in Sub-Sahara-Afrika

De eerste besmetting met Covid-19 in Sub-Sahara-Afrika is woensdagnacht vastgesteld in Lagos, in Nigeria. Het gaat om een Italiaanse man die op zakenreis was uit Milaan. Hij was dinsdag aangekomen en werd op woensdag ziek.

De man is stabiel en heeft naar verluidt geen ernstige symptomen. Hij wordt behandeld in een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in besmettelijke ziekten, in Lagos. Momenteel wordt uitgeplozen met wie de Italiaan in contact is geweest, zei de Nigeriaanse commissaris voor volksgezondheid, Akin Abayomi tegen AP. „Om te zorgen dat een uitbraak in Lagos onder controle blijft gaan we alle middelen gebruiken die door de staat en overheid beschikbaar zijn gesteld”, zei Abayomi.

Nigeria is één van de dertien Afrikaanse landen die door de WHO is aangemerkt als „high priority” in de uitbraak van Covid-19, omdat er veel mensen tussen Nigeria en China heen en weer reizen.

