Cashen met corona

Wat hebben webwinkels als Koopmondkapjes.nl, Mondmasker-kopen.nl, Mondkapjeswinkel.nl en Oxymask.nl met elkaar gemeen? Dat ze mondkapjes verkopen voor tien à twintig euro per stuk. En dat ze allemaal eind januari, begin februari zijn opgericht. Een simpele check van de domeinnaam volstaat om ze te ontmaskeren.

Ja, het ideetje is „aan de keukentafel ontstaan”, erkent de man die een ‘anti-Corona mondkap’ aanbiedt op Virusbeschermers.nl. Sinds 28-01-2020. Twee stuks voor 22,95 euro. ‘Door RIVM aanbevolen type’. Het oogt professioneel: medisch logootje, eerste hit bij Google. Gewoonlijk heeft hij dan ook een bedrijfje dat websites bouwt. „En we kijken altijd wat de kansen zijn op de markt. We zijn nu duizenden bestellingen aan het verwerken.”

Dan zou ik wel eens langs willen komen, vertel ik aan de telefoon. De hectiek van zo’n magazijn in actie zien, in zijn schuurtje in Ridderkerk. „Dat hebben we uitbesteed,” antwoordt hij. „De eerste drie, vier dagen stonden we zelf alles nog in te pakken, met kromme rug. Nu doet een andere partij dat, met meer ruimte.”

Zijn naam wil hij niet geven, dat vindt hij „een beetje plat”. Plat? „Nou ja, ik heb hier ook al wat bedreigingen binnengekregen. Van mensen die vinden dat ik een profiteur ben.”

Is dat niet een beetje zo, met die hoge prijs? „De prijzen lopen wereldwijd de pan uit. Ik heb te maken met allerlei tussenpartijen. En munt slaan uit angst? Daar is alles op gebaseerd. Autoverzekeringen, heel de farma-industrie… Moeten we die maskers soms gratis gaan uitdelen?”

Aanbevolen door het RIVM? Beweert dat niet juist dat alleen medisch personeel zo’n kapje nodig heeft? „Het biedt natuurlijk nooit 100 procent bescherming, dat zeggen wij ook.” Een paar uur na mijn telefoontje is die verwijzing veranderd: ‘Door de WHO aanbevolen’. Nergens een merk of type, alleen een foto, die bij Google verder alleen als stockfoto en op Poolse sites voorkomt.

Je hoort deze dagen wel eens dat het onze Hollandse koopmansgeest is die ons terughoudender maakt dan andere landen met quarantaines en testen. Liever risico’s trotseren dan handelslijnen blokkeren. Ik snap dat wel. Zoals ik me ook moeilijk kan voorstellen dat er bij ons wijken of dorpen zijn met Nederlanders die gedwee in huisarrest zouden gaan.

De angst kan wel eens schadelijker zijn dan het virus zelf. Hamsteren, Chinese restaurants mijden, evenementen afblazen: de panische hypochondrie verspreidt zich vooralsnog veel sneller over de globe dan al die Covid-19-bolletjes bij elkaar. Hollands realisme als stootkussen tegen een al te fatale beursval is dan welkom. Maar de kapjescowboys die schaamteloos parasiteren op die angst getuigen niet van de meest frisse kant van onze koopmansgeest.

Christiaan Weijts schrijft op deze plek iedere vrijdag een column.