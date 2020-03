Britse branie versus Brusselse degelijkheid: Brexit, deel 2 gaat van start

Boris Johnson, die zijn handtekening in oktober inderdaad onder deze politieke verklaring zette, vindt echter dat hij bij de Lagerhuisverkiezingen van december een dusdanig sterk mandaat heeft gekregen, dat hij zich veel minder hoeft aan te trekken van die uitgangspunten, bijvoorbeeld over het gelijke speelveld.

De Britten kunnen dus niet verbaasd of verontwaardigd zijn over de eisen van de Europese Unie, onderstreept EU-onderhandelaar Michel Barnier voortdurend.

De EU benadrukt desalniettemin voortdurend dat beide partijen akkoord zijn gegaan met de formuleringen in de politieke verklaring over het belang van een ‘gelijk speelveld’ bij de toekomstige handelsrelatie . Dat betekent dat beide partijen elkaar niet oneerlijk mogen beconcurreren door eenzijdig regelgeving te versoepelen.

In deze overgangsperiode moeten het Verenigd Koninkrijk en de EU tot nieuwe afspraken komen. Naast het uittredingsakkoord (Withdrawal Agreement) om de Brexit juridisch te regelen, is een politieke verklaring (Political Declaration) opgesteld, die de reikwijdte en de gezamenlijke doelen van beide partijen weergeeft. Het is een vrij algemeen geformuleerd document waarin de EU en het VK hebben afgesproken dat er in de kern een ‘veelomvattend en gebalanceerd’ vrijhandelsakkoord moet worden gesloten, met daarbij afspraken over justitiële samenwerking, buitenlands beleid, veiligheidsvraagstukken, defensie en andere onderwerpen waar beide partijen graag afspraken over willen.

De Britten hebben op 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk per direct uit EU-instituties is getreden. Om ervoor te zorgen dat de uittreding soepel verloopt, blijven verreweg de meeste regels die onder het lidmaatschap golden van kracht tot tenminste 31 december 2020.

De EU lijkt zich erbij neer te hebben gelegd dat Boris Johnson voor 2021 klaar wil zijn. Een verlenging van de overgangsperiode is mogelijk tot eind 2022, maar niemand gaat daar nog van uit. In de politieke verklaring staat dat er voor 1 juli van dit jaar duidelijkheid moet zijn over het verdere verloop van de onderhandelingen en de ratificatie en implementatie ervan.

Aan de andere zijde van de tafel vindt hij David Frost. Hij was begin jaren negentig een aanhanger van de Europese gedachte, maar zegt als diplomaat in Brussel en andere Europese hoofdsteden te hebben gezien dat de EU niet werkt naar behoren. De ideale persoon dus, om te benadrukken dat het VK zich op geen enkele wijze naar Europese regels zal voegen. Wie dat denkt, mist volgens hem het hele punt van de Brexit.

Aan beide zijden van de tafel zijn er (recente) personele veranderingen, maar de hoofdrolspelers zijn dezelfden als tijdens ‘deel 1’ van de onderhandelingen over uittreding (2016-2019). EU-hoofdonderhandelaar is nog altijd Michel Barnier, de man die al sinds 2016 het Europese team leidt. Het woord Brexit raakt bij beide partijen steeds meer in onbruik, dus Barnier is tijdens de onderhandelingen hoofd van de ‘UK Task Force’.

Wat de Britten in ieder geval niet willen, is dat hun toegang tot de interne markt van de EU afhankelijk wordt van de mate waarin het VK de regels uit Brussel blijft volgen. Een rol voor het Europees Hof van Justitie bij toekomstige geschillen wordt categorisch afgewezen en ook zogenaamde dynamische afstemming, waarbij de Britten hun wetgeving aanpassen volgend op veranderende regels binnen de EU, zit er volgens de Britten op dit moment niet in.

Het liefst zou het VK een Canada-achtige handelsdeal sluiten. Dat betekent weinig tot geen importtarieven en quota. Als Canada zo’n deal als CETA kan sluiten met de EU, waarom zou dat dan niet mogelijk zijn voor een nog altijd gewaardeerde en veel nabijere partner als het VK, klinkt het in Londen. CETA is overigens al wel in werking getreden, maar nog altijd niet door alle EU-lidstaten geratificeerd .

Waar Theresa May open leek te staan voor een akkoord waarbij het Verenigd Koninkrijk op onderdelen in lijn bleef met de EU, is de opstelling van premier Boris Johnson veel principiëler. Hij stelt zich op het standpunt dat het VK een onafhankelijke staat is waarvan de soevereiniteit op geen enkele wijze gecompromitteerd mag worden.

Een rode lap voor de Britten is met name een eventuele rol voor het Europees Hof van Justitie. Een van de beloftes van Brexit was immers dat het VK zich zou ‘ontworstelen’ aan de rechters in Luxemburg. Maar de EU benadrukt dat als het om onderdelen van het EU-recht gaat, betrokkenheid van het EU-hof ook in de toekomst onvermijdelijk zal zijn. Tegelijk zal die rol waarschijnlijk klein zijn en zal het EU-hof alleen in beeld komen als een conflict ontstaat over de rechten van EU-burgers.

In het mandaat dat de lidstaten overeen zijn gekomen staat daarom dat de voorwaarde voor quota- en heffingvrije handel is dat het VK de bestaande milieu- en arbeidsrichtlijnen handhaaft. Vooral op de regels rond staatssteun legt de EU veel nadruk: een signaal dat men er beducht voor is dat de Britse overheid bedrijven na Brexit gaat ondersteunen.

Op het eerste gezicht lijkt de EU niet onwillig om met veel van de Britse wensen mee te gaan. Een deal met een minimum aan tarieven en quota – voor het einde van dit jaar beklonken – is volgens Brussel mogelijk. Dat deze vanwege de beperkte tijd in eerste instantie bescheiden van omvang zal zijn, is ook nog wel overkomelijk; zaken als veiligheid en defensie kunnen ook later worden uitgewerkt, zolang de bestaande afspraken maar geëerbiedigd worden.

Hoofdonderhandelaar Michel Barnier reageerde daarop dat de Britten ‘zichzelf niet in de maling moeten nemen’ met dergelijke eisen, ook ingegeven door de notie dat teveel garanties vooraf de onderhandelingspositie van Brussel ondergraven. Toch is het voor beide partijen van groot belang dat een zo soepel mogelijke toegang goed geregeld wordt.

In februari lekte uit dat de regering-Johnson van de EU langdurige zekerheden wil over de toegang van bedrijven uit de Londense City tot de EU-markt, om zo stabiliteit te kunnen garanderen aan de City.

Hoeveel onderwerpen in het beperkte tijdsbestek precies behandeld kunnen worden, is nog niet helemaal duidelijk. De twee dossiers die in de politieke verklaring echter expliciet met een datum genoemd staan, zijn financiële dienstverlening en visserij. Respectievelijk in juni en juli moet daar duidelijkheid over zijn.

„Visserij is onze grootste kwetsbaarheid”, erkent een onderhandelaar in Brussel. Niet alleen omdat het VK een belangrijk chantagemiddel in handen heeft, ook omdat er maar een beperkt aantal lidstaten is dat een duidelijk belang heeft bij toegang tot de Britse wateren; voornamelijk de Noordzeelanden.

Hoewel visserij voor de Britten ongeveer 0,1 procent van de economie vertegenwoordigt, symboliseren de vissersvloot en het principe ‘baas in eigen zee’ voor Brexiteers bij uitstek hun herwonnen vrijheid. Het idee in die kringen is dat de Europeanen de Britse wateren? te lang zijn komen leegvissen, en dat dit economisch gewin meer aan de Britse visserij moet toekomen.

Economisch gezien is er maar een akkoord het belangrijkste: dat met de EU. Het Verenigd Koninkrijk kan verlies van verregaande toegang tot de Europese interne markt niet compenseren met handelsverdragen met andere landen, becijferden economen meermaals. De regering van Johnson wil het liefst laten zien dat het Verenigd Koninkrijk door haar geschiedenis en haar aanzienlijke soft power in de wereld nog steeds een belangrijk land is. Handelsakkoorden met Gemenebest-landen als Australië, Nieuw-Zeeland en India staan hoog op het verlanglijstje van 10 Downing Street. Politiek gezien is voor Johnson echter de druk het hoogst om ook een handelsakkoord met de Verenigde Staten te regelen.

Zij willen dus een snelle deal met Trump. Zo’n akkoord is echter ook omstreden. Al sinds de Brexit-stem in 2016 zijn er zorgen dat een nauwere economische band met de VS zal betekenen dat hormoonvlees, met chloor gespoelde kippen en Amerikaanse zorgaanbieders worden toegelaten. Dat is zwaar omstreden en zal tot maatschappelijk verzet leiden.

Er waren theorieën dat Johnson na de Brexit het schoothondje van Trump zou worden: alles om maar een handelsdeal mogelijk te maken. Dat is tot nu toe niet het geval gebleken. Tegelijkertijd is een Brits-Amerikaans handelsakkoord geen dominant thema in Washington. Zeker niet in een verkiezingsjaar waarin de politiek geneigd is vooral te kijken naar het binnenland.

Trump heeft meerdere keren gezegd dat een fantastische deal met de Britten mogelijk is. Tegelijkertijd is de Amerikaanse president boos op Johnson omdat de Britse premier het toestaat dat het Chinese telecombedrijf Huawei mogelijk delen van het 5G-netwerk mag aanleggen in het VK. Ook willen de Amerikanen dat de Britten een belasting op de reuzen van Silicon Valley schrappen.

Dreigt er nog een No Deal als het VK en de EU er voor 31 december niet uitkomen?

Er wordt vaak gerept over een No Deal-light, maar dat is een misleidende term. De voorwaarden van het uittredingsakkoord van vorig jaar blijven van kracht. De Britten betalen de eindrekening van de uittreding, de afspraken over de grens op het Ierse eiland blijven van kracht, evenals de overeenkomsten over de rechten van EU-burgers in het VK en omgekeerd.

Wat in dat geval wel ontbreekt is een deal over de toekomstige samenwerking. Dat betekent dat de handel tussen het VK en de EU zal plaatsvinden volgens de regels van de Wereldhandelsorganisatie. De handel komt dan niet stil te vallen – tussen de EU en bijvoorbeeld China wordt ook op die voorwaarden gehandeld – maar het wordt wel moeilijker, met douanecontroles, invoerheffingen, quota, hygiënechecks op levensmiddelen en andere barrieres.

Ook belangrijk: zo’n situatie betekent dat de Britten en de EU geen afspraken maken over samenwerking op gebied van justitie, politie en veiligheid.