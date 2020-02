Voor de supermarkt wordt een oudere man aangesproken door een jonge vader met een beeldschoon dochtertje. Na de begroeting, waaruit blijkt dat de man ooit de leraar van de jonge vader was, zegt de laatste: „Het is jammer dat ik in uw lessen niet zoveel aandacht kon opbrengen, want ik heb nu nog altijd moeite met Engels.”

De oude leraar kijkt naar het kleine meisje en antwoordt: „Zo te zien heb je bij biologie wel opgelet.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl