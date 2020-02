Baanrenner Ligtlee pakt WK-goud op kilometer tijdrit

Sam Ligtlee heeft vrijdag bij de WK baanwielrennen in Berlijn de kilometer tijdrit gewonnen. Roy Eefting pakte op de puntenkoers verrassend het brons. Kirsten Wild is na twee jaar onttroond op het omnium.

Bij de kilometer tijdrit snelde de jongere broer van olympisch kampioene Elis Ligtlee naar een tijd van 59,495. De na hem gestarte Fransman en titelverdediger Quentin Lafargue slaagde er niet in die tijd te verbeteren. Hij noteerde 59,746. Het brons was voor de Fransman Michaël D’Almeida: 1.00,103.

Theo Bos, de andere Nederlandse deelnemer, eindigde als vijfde. Hij realiseerde een tijd van 1.00,330 en was daarmee een fractie minder snel dan in de kwalificaties: 1.00,003. Bos (36) was de afgelopen jaren nog goed voor twee keer zilver en een keer brons op de kilometer tijdrit. In 2005 was hij de wereldkampioen.

Ligtlee (22) was in de kwalificaties al sneller geweest dan zijn voorganger: 59,590. Toen deed alleen Lafargue het een fractie beter: 59,324.

Puntenkoers

Roy Eefting reed bij de puntenkoers een bekeken race waarin hij al vroeg in de wedstrijd samen met drie andere renners een ronde voorsprong nam op het peloton. De 30-jarige wielrenner uit Grolloo leidde zelfs enige tijd, maar kwam in punten uiteindelijk tekort tegen de Nieuw-Zeelander Corbin Strong (goud) en de Spanjaard Sebastián Mora.

Eefting werd eerder in de week vijfde op het onderdeel scratch. Titelverdediger Jan-Willem van Schip ontbrak op de puntenkoers. Hij richt zich bij de WK baan op het omnium en de koppelkoers. Voor Nederland was het de vierde medaille na goud op de teamsprint mannen, voor Kirsten Wild op scratch en Harrie Lavreysen op de keirin.

Omnium

Kirsten Wild verbeterde zich op het omnium iets ten opzichte van haar mislukte optreden op het openingsonderdeel scratch. Wild kreeg daar de schuld van een valpartij achter haar en werd, nadat ze als tweede de finish was gepasseerd, teruggezet naar de negentiende plaats. Titelprolongatie werd daarmee vrijwel onmogelijk voor de 37-jarige Zwolse.

Op het tweede onderdeel, de temporace, werd ze vijfde. De Japanse Yumi Kajihara behield de leiding. Na haar zege op de scratch werd ze tweede achter de Wit-Russische Tatsiana Sjarakova op de temporace. Wild staat halverwege dertiende.

Op het omnium, dat ook op de Olympische Spelen wordt verreden, worden vier onderdelen afgewerkt. Na de scratch en de temporace volgen vrijdagavond nog de afvalkoers en de puntenkoers. (ANP)