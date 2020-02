‘Als we een uitstapje maken is het altijd helemaal geregisseerd’

Frank: „We zijn elkaar tegengekomen op het werk, in 1993. Hetty was verantwoordelijk voor de humanresource-adviesgroep en ik voor marketingadvies aan ondernemers in het MKB.”

Hetty: „De vonk sloeg gelijk over. Het toeval wilde dat we allebei net waren gescheiden. Ik zonder kinderen, hij mét.”

Frank: „Eerst woonden de kinderen nog bij hun moeder en waren ze hier alleen in de weekenden.”

Hetty: „Dat was even wennen. Ik heb nooit een kinderwens gehad.”

Frank: „Zeg maar nee, dan krijg je er twee!”

Hetty: „In het begin zei Frank: ‘Je hoeft er niet bij te zijn, hoor, als de jongens er zijn.’ Maar ja, zei ik dan, de jongens horen toch bij jou? Ik hoor bij deze drie, niet bij Frank alleen.”

Frank: „In de zomervakantie daarna zat Hetty van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat spelletjes te doen.”

Hetty: „Ik ben geboren in Scheveningen. Mijn vader was ambtenaar. Mijn moeder hield niet van het huishouden, zij heeft altijd in winkels gewerkt. Voor mij was dat normaal.”

Frank: „Mijn vader was directeur van een woningbouwvereniging. De lokale sigarenboer vond hij nog een kapitalist. Ondernemerschap was dus niet iets vanzelfsprekends. Maar toen we allebei hinder ondervonden van het toenmalige management op ons werk, dachten we: misschien kunnen we onze energie en opvattingen beter op een andere manier inzetten.”

In het kort Hetty Moll (62) deed hbo personeel- en organisatiebeleid en bedrijfskunde en werkte bij het adviesbureau van MKB Nederland toen ze daar Frank ontmoette. Frank Roders (60) volgde dezelfde studie als Hetty, deed ook rechten, bedrijfseconomie en haalde NIMA A, B én C-diploma’s. Hij heeft twee zoons uit een eerder huwelijk, Bob (29) en Max (31). In 2000 begonnen ze samen HR-dienstverlener Compagnon. Ze hebben ruim 100 man in dienst, onder wie zoon Bob, en kantoren in Zoetermeer, Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. Ze wonen in Pijnacker en verdienen samen vier keer modaal.

Zolderkamer

Hetty: „We zijn met zijn tweeën begonnen in 2000, hierboven op zolder. Maar we zijn snel op zoek gegaan naar een kantoor.”

Frank: „Zolang je thuis werkt, zit je in je pyjama achter de laptop.”

Hetty: „Met een kantoor moesten we minstens de huur kunnen opbrengen.”

Frank: „Een van de eerste klanten die we hadden was Martinair.”

Hetty: „Dat was dus ook heel raar: zat ik in mijn pyjama op zolder met de directeur van Martinair aan de telefoon.”

Frank: „Daarna hadden we een kantoortje op een bedrijventerrein in Pijnacker. We ontvingen daar kandidaten die solliciteerden bij een luchtvaartmaatschappij. Dat was voor iedereen wel gek. Toen hebben we snel een kantoor geopend in Zoetermeer en daarna in Amsterdam, Utrecht en Den Bosch. Binnen no time hadden we honderd mensen in dienst.

Hetty: „Half acht worden we wakker, dan maak ik het ontbijt. Ik neem het mee naar boven.”

Frank: „We ontbijten in bed. Het eerste wat ik doe is kijken of er nog interessante berichtjes zijn binnengekomen. En zo gaat het eigenlijk de hele dag door. Het kan zijn dat ik op zaterdag half twaalf ’s avonds nog een sollicitant op de chat heb.”

Hetty: „We hebben twee keer een crisis overleefd. De dotcombubbel begin deze eeuw en de ‘grote’ crisis vanaf 2008. Die laatste hebben we zeker gemerkt.”

Frank: „Als je zeven jaar crisis hebt met matige cijfers, dan merk je die dreiging ook thuis. Om je heen zie je partijen omvallen. Dat is bij ons niet gebeurd, maar het was wel heel spannend.”

Hetty: „Je moet je voorstellen dat ik bijvoorbeeld blij was om een grote offerte te mogen uitbrengen, om op de tweede plaats te eindigen. Dan moest ik met dat verhaal naar Frank.”

Frank: „En ik moest met dat verhaal naar de bank.”

Hetty: „We zijn natuurlijk 24/7 bij elkaar, dus als het niet goed gaat met het bedrijf, dan heb je het er thuis óók weer over. De stress nestelt zich in je lijf, dat vond ik echt verschrikkelijk. We hebben ook vakanties afgezegd en een vakantie op Sicilië gehad waarin we iedere dag tegen over elkaar zaten met de laptops. We hebben het overleefd, letterlijk en figuurlijk, omdat we altijd een hele mooie balans hebben gevonden tussen spanning en ontspanning.”

Voltreffer

Frank: „Er zijn weinig mensen die op een dinsdagavond vanuit Pijnacker naar Paradiso rijden, zeker niet in onze leeftijdscategorie. Nou, dat doen wij dus wel.”

Hetty: „We houden van soul, gospel, swingende muziek. Ik houd ook nog eens heel erg van dansen. Dat is even iets totaal anders dan met je hoofd bezig zijn.”

Frank: „Normaal sport ik zeven dagen per week. Ik ren van kantoor naar huis, zeven kilometer. Drie keer per week sluit ik de dag af met fitness.”

Hetty: „Ik doe iedere week een fitnessprogramma op maandag, en op donderdag hebben we met een paar collega’s poweryoga bij ons in het bedrijf. Ik haat sport. Maar dit werkt. Van Frank moet ik om zes uur naar huis, maar meestal stap ik pas om half zeven in de auto. Als we thuis eten kook ik, maar we eten drie keer per week buitenshuis. Vaak vanwege zakelijke afspraken, maar we hebben ook samen werkoverleg buitenshuis.”

Frank: „Gelukkig hebben we al vijftien jaar Bianca in huis. Zij doet het huishouden en regelt alles, van het laten uitvoeren van reparaties tot en met de aanschaf van een vaatwasmachine. Bianca is een absolute voltreffer, die is echt familie geworden.”

Hetty: „Soms werken we ’s avonds, maar het is niet meer zo erg als in de crisis. Op zaterdag of zondag werken we nog wel zes uur op een dag.”

Frank: „Na het werk verplaatsen we ons van de eettafel naar de zitkamer.”

Hetty: „We gaan veel naar concerten of weekendjes weg.”

Frank: „Ik ben de reisleider. Ik lees alle bladen en houd lijstjes bij: OOR, Lekker, alles over Italië, dat is ons vaste vakantieland.”

Hetty: „Als we een uitstapje maken is het altijd helemaal geregisseerd. We zitten in de mooiste restaurants, Frank vraagt vaak om die ene leuke tafel. Dat vind ik echt super.”