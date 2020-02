Wat mag ik verwachten van een kinderdagverblijf?

Moeder: „Ons dochtertje van negen maanden gaat vier dagen per week naar de kinderopvang. We hebben een plek gevonden die hoogwaardige zorg biedt. Toch heb ik extra wensen. Zo wil ik dat de leidsters haar de moedermelk geven die ik meegeef, wat meer werk voor ze is dan vaste voeding. Laatst vroeg een leidster: ‘Mag jullie kindje fruitpap?’ Ik zei: ‘Alleen als ze dan niet minder melk krijgt. Jullie kunnen de melk door de fruitpap doen.’ ‘Dat heb ik nog nooit gehoord,’ zei ze, ‘dat moet ik overleggen.’ Maar hoezo overleggen, als ik zeg dat dat mag, mag dat toch? Ik ben toch de baas over de opvoeding? We zijn toch geen gelijkwaardige partners in de zorg over mijn kind? Zo heb ik meer punten die ik belangrijk vind, dagelijks voorlezen bijvoorbeeld, maar moet ik die doorduwen? Gaat het ten koste van mijn kind als ik dat niet doe? Of wordt ze dan juist behandeld als ‘het kind van die vervelende ouder?’ Wat mag ik verwachten van een crèche?”

Beste van beide werelden

Liesbeth Groenhuijsen: „Als moeder van een eerste kind doe je er alles aan om het allerbeste te doen. Je bent dan ook tijdelijk blind dat iets anders misschien ook goed kan zijn. Een helpende gedachte kan zijn: hoe zorg ik ervoor dat ze bij mij thuis het allerbeste krijgt wat ík haar kan bieden, en op de crèche het allerbeste wat ze haar dáár kunnen bieden? Dat is bijvoorbeeld het sociale aspect ervan, het plezier van naar andere kindjes kijken, het vrijelijk kunnen rondstruinen en overal aan mogen komen, en de les die ze kan leren als ze even op haar beurt moet wachten.

Liesbeth Groenhuijsen is klinisch pedagoog.

„Als u inderdaad een goede crèche hebt met voldoende fijne basiszorg, laat haar dan met een gerust hart achter, zodat ze bij uw vertrek uw spanning niet voelt. Als u uw kind blij achterlaat, voelt ze: hier is het goed, ik mag het fijn hebben hier.

„Het dagelijks voorlezen is dan een fijn avondritueel, een beetje exclusief, als intiem momentje met papa of mama.”

Open gesprek voeren

Carolina de Weerth: „Volgens de laatste rapportage van de Landelijke Kwaliteitsmeter Kinderopvang uit 2018 is de emotionele kwaliteit van crèches in het algemeen erg goed, maar kan de educatieve kwaliteit beter. Zaken als het stimuleren van taalontwikkeling en begeleiden van interacties tussen kinderen zijn in de afgelopen jaren flink verbeterd, maar bieden ruimte voor groei.

„U zou aan de hand van dit rapport op uw kinderdagverblijf kunnen informeren: ‘Hoe gaan jullie met deze aspecten om?’ Want wat u in ieder geval van een crèche mag verwachten, is dat zij naar uw zorgen zullen luisteren.

„U kunt zich ook aansluiten bij de oudercommissie en daar polsen hoe er over deze kwesties wordt gedacht. Doorduwen is nooit een goed idee, maar u kunt wel met gezamenlijke suggesties en voorstellen komen.

„Soms moeten we als ouders oefenen met de toon die we gebruiken tegen de mensen die met onze kinderen te maken krijgen. Nu zijn het de leidsters in de crèche, straks leerkrachten, sportinstructeurs. Het is goed om als ouder stevig in uw schoenen te staan, maar het is net zo belangrijk om een open, respectvol gesprek te kunnen voeren, ook in het belang van uw kind. Vaak hebben mensen beweegredenen die u niet kent. In dit geval lijkt me de beslissing van de leidster om eerst te vragen of ze melk met voeding mag mengen heel zorgvuldig.”