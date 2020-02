Waarom generalisten het gaan winnen van specialisten

Het was in Alaska, liggend in zijn tentje, dat de destijds 24-jarige David Epstein besloot dat zijn interesses te breed waren om zijn leven geheel te wijden aan het bestuderen van de opname van koolstofdioxide door planten in het poolgebied. Hij wilde schrijven en besloot een master journalistiek te volgen. „Jammer van de tijd die ik heb verspild aan het worden van een wetenschapper”, dacht de Amerikaan.

Aanvankelijk leek dat ook zo. Hij werd misdaadverslaggever bij een tabloidkrant in New York. Na nog een tijdelijke baan ging hij feiten checken bij maandblad Sports Illustrated, „ter ondersteuning van journalisten die soms zes jaar jonger waren dan ik”, vertelt hij in een telefonisch interview vanuit New York.

Epstein had het gevoel dat hij achterliep. Zijn collega’s hadden zich veel vroeger toegelegd op het schrijven.

Totdat hij zich realiseerde dat de kronkels in zijn carrière hem een voordeel gaven. „De meeste mensen bij Sports Illustrated wachtten netjes in de rij tot degene die over basketbal schreef met pensioen ging. Ik besefte dat mijn gekke combinatie van ervaringen me zo uniek maakten dat ik deze rij compleet kon overslaan.” Al snel mocht Epstein schrijven over de wetenschap achter sportprestaties. „Opeens was ik de rest vooruit.”

Generalisten winnen het dus van specialisten. Dat concludeert de inmiddels 40-jarige Epstein aan de hand van zijn eigen leven én op basis van de vele wetenschappelijke onderzoeken die hij heeft verweven in zijn tegendraadse boek Waarom generalisten verder komen, dat vrijdag in het Nederlands verschijnt.

Loopbaan Jobhopper

Amerikaan David Epstein (1980) studeerde geologie en astronomie aan Columbia University in New York. Na een baan als onderzoeksassistent in Alaska en op een schip op de Grote Oceaan volgde hij een master journalistiek, ook aan Columbia. Epstein werkte daarna onder andere voor tabloidkrant New York Daily News, sporttijdschrift Sports Illustrated en ProPublica, een platform voor onderzoeksjournalistiek. Waarom generalisten verder komen, vertaald door Menno Grootveld, is zijn tweede boek. Epstein woont en werkt in New York.

Dit lijkt een nieuwe wending in uw loopbaan, want uw eerste boek The Sports Gene ging alleen over sport. Dit boek is veel breder, met voorbeelden over muziek, innovatie, werk.

„Inderdaad. Ik doe nooit lang hetzelfde. Het idee voor dit boek ontstond nadat ik vijf jaar geleden naar aanleiding van The Sports Gene een lezing gaf aan Amerikaanse militairen die van carrière gingen switchen. Velen waren bezorgd, of schaamden zich zelfs. Voor hun gevoel moesten ze opnieuw beginnen. Ik kon ze geruststellen dat veel succesvolle sporters meerdere keren van pad veranderden.

„Ik vond het zonde dat die veteranen niet zagen dat ze een unieke achtergrond in leiderschap en omgaan met extreme situaties meenamen naar hun nieuwe leven. Ik dook toen dieper in de wetenschap, en ontdekte dat generalisten veel voordelen hebben boven specialisten.”

Het zijn toch vaak monomane mensen die de top bereiken? Uw boek begint met het voorbeeld van Tiger Woods, die al vanaf zijn tweede werd getraind in golfen.

„Dat blijkt een mythe. Mensen als Woods zijn de uitzondering, niet de regel. Maar we hebben een vertekend beeld gekregen door onze fascinatie met verhalen als die van Woods. Veel mensen denken ten onrechte dat je, om succes te hebben, jong moet beginnen en zoveel mogelijk uren moet investeren in je specialisme.”

De bekende ‘tienduizenduren-regel’, die populair is gemaakt door uw collega-schrijver Malcolm Gladwell.

„Inderdaad. Gladwell heeft met zijn boek [Outliers, red.] het idee verspreid dat je minstens tienduizend uren ervaring moet opdoen voordat je bij de top kunt horen. De wetenschap waarop Gladwell zich baseerde is echter alleen toepasbaar op een klein aantal specifieke vaardigheden, zoals vioolspelen. Bovendien betekent correlatie nog geen causaliteit.

„Nadat we een paar jaar geleden tegenover elkaar stonden in een debat zijn Gladwell en ik hardloopvrienden geworden. Tegenwoordig gelooft hij ook niet meer in de algemene toepasbaarheid van de regel. Maar er zijn nog altijd sportcoaches, muziekleraren en ouders die kinderen op een strikt oefenschema zetten om die tienduizend uren te halen. Dat is kwalijk, vind ik, want dat gaat ten koste van hun brede ontwikkeling.”

Hoe zit het dan wel?

„Uit onderzoek blijkt dat sporters als Roger Federer een grotere kans hebben om de top te halen. Als kind deed hij onder andere aan skiën, zwemmen, skateboarden, handbal en basketbal. Pas als tiener begon hij serieus te tennissen. Op zijn 35ste, wanneer de meeste toptennissers allang gestopt zijn, stond hij nog steeds eerste op de wereldranglijst.

„Hetzelfde patroon is ontdekt voor topatleten in andere sporten, waaronder voetbal, hockey en volleybal. Ze beginnen breed en gaan pas later de diepte in. Frankrijk heeft het jeugdontwikkelingsprogramma voor voetbal herzien, waardoor er ruimte is gekomen voor straatvoetballers en laatbloeiers. In 2018 werden ze wereldkampioen.”

Leuk, dat soort anekdotes uit de sportwereld. Maar valt zoiets door te trekken naar mensen met gewone loopbanen?

„Júíst wel. Achter het voorbeeld van Woods en Federer schuilt het verschil tussen wat psychologen ‘vriendelijke en boosaardige leeromgevingen’ noemen. En werkende mensen hebben veel vaker met het laatste te maken.”

Leg dat eens uit.

„In een vriendelijke leeromgeving zijn de regels van het spel altijd hetzelfde. Je komt regelmatig gelijksoortige problemen tegen en de feedback op je handelingen is direct en duidelijk. In zo’n geval heeft het zin om eindeloos te oefenen, zoals Woods deed. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij medisch specialisten.

„Maar de meeste mensen bevinden zich in boosaardige leeromgevingen, zelfs in de omheinde wereld van de sport. In zo’n omgeving vallen weinig vaste patronen te ontdekken, je krijgt vaak geen directe of volledige feedback op je keuzes, je moet samenwerken met andere mensen, die per definitie nog onvoorspelbaar zijn.”

Waarom komen generalisten in een boosaardige leeromgeving verder dan specialisten?

„Mensen met een brede opleiding en achtergrond beschikken over meer kennis en vaardigheden die ze kunnen combineren. Daardoor blijken ze beter in het oplossen van problemen die ze voor het eerst tegenkomen dan specialisten.

„Dat verschil is relevanter geworden nu repetitieve handelingen steeds vaker worden overgenomen door automatisering en robotisering. Voor mensen resteert het oplossen van complexe en nieuwe situaties. Dat wordt de ‘paradox van Moravec’ genoemd: machines en mensen hebben vaak tegengestelde sterke en zwakke punten.”

In uw boek noemt u het voorbeeld van de hybride schaakwedstrijd die Garry Kasparov organiseerde nadat hij was verslagen door een supercomputer.

„Eind jaren negentig waren computers beter geworden in datgene waar Kasparov zich als specialist jarenlang in had getraind: het herkennen van patronen.

„Vervolgens liet Kasparov teams van mensen samenwerken met computers. Wat bleek? Niet de teams van Kasparov of andere grootmeesters wonnen, maar teams van amateurschakers. Zij hadden een bredere achtergrond dan de professionele schakers, die hun hele leven met bijna niets anders bezig waren geweest dan schaken, en wisten een team van computers daardoor slimmer aan te sturen. Deze ‘centauren’ speelden het hoogste niveau schaken dat ooit was gezien.”

Loopt een generalist niet het gevaar van alles nét niets te weten?

„Wel als je het niet goed aanpakt. Maar uit een onderzoek onder uitvinders bleek dat de meeste octrooien werden binnengehaald door specialisten die focusten op één enkele technologie én generalisten die in verschillende velden hadden gewerkt. De achterblijvers waren de uitvinders die breedte noch diepte hadden.”

Nu lijkt u toch te suggereren dat specialiseren slim is.

„Soms leidt het inderdaad tot succes. Maar dan moet je wél bij de absolute top gaan horen in je vakgebied. En ook dan blijf je het gevaar lopen dat je uiteindelijk in je specialisme wordt verslagen door robots of door kunstmatige intelligentie, zoals Kasparov gebeurde.

„Generalisten hebben de luxe dat ze niet de allerbeste hoeven te zijn. Ze maken zichzelf uniek door verschillende vaardigheden en ervaringen samen te brengen. Precies iets wat computers niet goed kunnen.”

Uw pleidooi voor generalisten ten spijt; specialisten verdienen soms bijzonder goed, zoals tandartsen en chirurgen.

„Dat klopt, maar anderen verdienen juist weinig, zoals taxichauffeurs. En ongeacht je salaris blijf je als specialist kwetsbaar voor innovaties die jou achterhaald maken.”

Hoe word je een slimme generalist?

„Maak een lijstje van dingen die je wilt leren en pak het voordeel van de eerste fase van de leercurve. Als je net iets nieuws leert, kún je bijna niet anders dan beter worden. Hoe beter je in iets wordt, dus hoe specialistischer, hoe meer tijd en energie je er in moet steken om nog een tandje verder te komen. Dan is het efficiënter om iets nieuws te pakken om te leren.”

Hoe zorgt u zelf dat u zich breed blijft ontwikkelen?

„Ik houd een boekje bij met ‘kleine experimenten’. Iedere twee maanden stel ik mezelf een doel om iets wat me interesseert verder te onderzoeken of om een nieuwe vaardigheid te leren. Vervolgens schrijf ik op wat ik eruit heb gehaald.

„Meestal leer ik compleet andere dingen dan ik vooraf had bedacht. Tijdens het schrijven van dit boek heb ik bijvoorbeeld een online cursus romanschrijven voor beginners gevolgd. Dankzij een eenvoudige opdracht om een kort verhaal zonder dialogen te schrijven, ontdekte ik dat mijn boek te sterk leunde op citaten.

„Vaak was dat omdat ik de materie niet goed genoeg had doorgrond om een wetenschapper te durven parafraseren. Maar, besefte ik dankzij die simpele opdracht, als ik het zelf niet 100 procent snap, hoe kan de lezer het dan begrijpen? Toen heb ik het manuscript volledig herschreven.”

Wat is uw advies aan specialisten?

„Ga je verbreden. Doe nieuwe kennis en vaardigheden op. Zo maak je jezelf uniek en kun je overspringen zodra jouw vak wordt overgenomen door kunstmatige intelligentie. Er is niks mis met de diepte ingaan, maar je moet ook blijven zorgen voor voldoende breedte.”