Vrouw en politieagent gedood, agent vermoedelijk dader

Een 43-jarige agent van de Landelijke Eenheid heeft donderdag in het Utrechtse Everdingen naar alle waarschijnlijkheid zijn 40-jarige vrouw en daarna zichzelf doodgeschoten. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het incident vond plaats in een woning aan de Prins Bernhardstraat.

De politie heeft „sterke aanwijzingen” dat hij „eerst de vrouw om het leven heeft gebracht en daarna zichzelf”. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De recherche doet onderzoek. Politiechef van de Landelijke Eenheid Jannine van den Berg noemt het een „vreselijk drama” op Twitter. „De verslagenheid bij de collega’s is groot”, schrijft ze.

De politieagent uit Everdingen werkte bij de dienst infra van de Landelijke Eenheid. Dat is een dienst waar ruim 1.200 mensen werken en die belast is met de bestrijding van de onveiligheid en criminaliteit op de Nederlandse snelwegen, het water, het spoor en in de luchtvaart. Collega’s beschrijven het voorval als een op zichzelf staande gebeurtenis. Het zou niets te maken hebben met recente incidenten binnen de Landelijke Eenheid die momenteel onderzocht worden door de Inspectie Justitie en Veiligheid.

Het is de tweede zelfdoding in korte tijd binnen de Landelijke Eenheid. In december beroofde een 31-jarige digitaal expert zich van het leven nadat hij zich had beklaagd over pesten door collega’s.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113Online.nl