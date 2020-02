Voor derde jaar op rij minder mensen met bijstandsuitkering

Het aantal mensen in Nederland met een bijstandsuitkering is voor het derde jaar op rij afgenomen. Eind 2019 waren er 413.000 bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd. Dat zijn er 19.000 minder dan een jaar eerder, blijkt uit vrijdag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal bijstandsgerechtigden nam van 2009 tot en met 2016 jaarlijks toe, in totaal met 160.000. In de afgelopen drie jaar verdwenen 51.000 mensen uit de bijstand, van wie bijna de helft in 2018. Wie in Nederland woont en niet genoeg inkomen of eigen vermogen heeft voor zijn of haar levensonderhoud, heeft in principe recht op een bijstandsuitkering.

De daling deed zich vorig jaar voornamelijk voor onder mensen tot 45 jaar. Bij bijstandsgerechtigden boven de 45 jaar was de daling minder dan 1 procent. Zij komen volgens het CBS waarschijnlijk moeilijker uit de bijstand vanwege lagere kansen op de arbeidsmarkt. Ook speelt de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd mee, waardoor de bijstand vier maanden later kon worden ingeruild voor pensioen.

Net als vorig jaar waren er ook minder bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond. De daling onder deze groep kwam later op gang omdat veel nieuwe vluchtelingen de voorbije jaren een uitkering kregen. Vooral onder Syriërs waren aanzienlijk meer mensen die uit de bijstand verdwenen, vergeleken met nieuwe bijstandsgerechtigden uit Syrië.

Negen miljoen werkenden

Eind vorig jaar hadden negen miljoen mensen in Nederland werk, bleek eerder uit cijfers van het CBS. Het aantal mensen met een betaalde baan, 69 procent van de beroepsbevolking, was nog nooit zo groot. Dat komt volgens het CBS door de aanhoudende economie groei. Vorig jaar groeide de Nederlandse economie voor het zesde achtereenvolgende jaar, hoewel de groei van 1,7 procent de laagst sinds 2014 was.

Toch waren er vorig jaar ook minder rooskleurige cijfers. In november bleek uit onderzoek van Divosa, de vereniging van directeuren van sociale diensten, dat een derde van de mensen die uit de bijstand stromen, binnen vijf jaar weer in de bijstand belanden. Eerder stelde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat de kans op werk voor mensen met een bijstandsuitkering sinds 2015 nauwelijks is toegenomen.