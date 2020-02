Temptation Island is tweetrapsmarteling voor deelnemer én kijker

Minder dan honderd dagen nadat een deelneemster aan het programma De Villa werd aangerand en Peter van der Vorst, de programmabaas van RTL, op hoge toon verklaarde dat het genre verleidingstelevisie opnieuw overwogen moest worden, zond RTL5 woensdag doodkalm de eerste aflevering van een nieuw seizoen Temptation Island uit. En de tweede er achteraan.

Dat deed men bijna stiekem. Zonder de holle babbels van het napraatprogramma Temptation Talk, zonder verleidingsvolle voorbeschouwingen in andere RTL-programma’s en op een avond waarop je ook Champions League kon kijken. Ook zonder dat de zender naar buiten is gekomen met een beloofd onderzoek naar de eigen zeden en gewoonten. Men meldde slechts dat er goede gesprekken waren geweest met de deelnemers aan Temptation Island. Misschien had men ook even de eigen boekhouding bestudeerd.

Het goede nieuws: we hoeven de politie niet te bellen. In de eerste twee afleveringen worden geen strafbare feiten gepleegd. Niemand is verkracht of aangerand.

Wat er wel gebeurde in het Thaise resort waar vier koppels „hun relatie testen” door zich gescheiden van hun partner te laten fêteren in gezelschap van een roedel „bloedmooie” vrijgezellen? Er werd gepraat. ‘Verleider’ Grigor kwam doodernstig tot de volgende monoloog: „Het zou mooi zijn als we iets closer werden, meer aanraken, sensueler met diepere gesprekken over seks, over wat zij leuk vindt. Als we zulke gesprekken gaan voeren, als het wat sensueler wordt, dan zou ik misschien zeggen: tjakka.” Ik vrees voor Grigor dat zijn tjakka op dat moment verder weg was dan ooit.

Waar er in de eerste seizoenen gewoon zo snel mogelijk zo veel mogelijk drank in de twintigers werd gegoten, om dan maar te zien wie het eerst zijn wederhelft vergat en besloot te gaan naaktzwemmen, werd er dit jaar een lange aanloop genomen. We zagen picknickjes vol ongemakkelijke blikken en een man die zich de toorn van de vrouwen op de hals haalde door ze in een voorstelrijmpje aan te sporen hun kamerdeur op een kier te laten. Reactie: „Mijn deur blijft dicht en ik laat mijn pantoffel naast mijn bed liggen.”

Een enkele man liet zich ouderwets vollopen en kwam tot een woest de-erotiserende paaldans op geleende hoge hakken. De vrouwelijke ‘verleiders’ deden dapper het ene sexy dansje na het andere, maar de RTL-editors moesten een eindeloze hoeveelheid close-ups van vrouwenbillen en borsten bijplakken om duidelijk te maken wat voor ‘temptation’ men voor ogen had. „Reiki is eigenlijk een mediteervorm”, zei iemand. Dit was slow television zoals je die normaal alleen bij Omroep Max ziet.

Lees ook over de realityproblemen bij RTL: De camera verwacht seks, drank en tranen

Intussen blijft Temptation Island marteltelevisie, voor kijker én deelnemer. Want de lange psychologische aanloop die de makers nemen, maakt het voor de betrokkenen niet per se leuker. Zo werd uitgelegd dat als er in het ene kamp iets gebeurde „waar jullie helemaal niet blij van worden” er in het andere kamp op een gong geslagen zou worden. Vervolgens zouden er „zeker beelden worden vertoond”. Tweetrapsmarteling, die zo goed werkte dat een van de vrouwen zich het luiden van de gong begon te verbeelden en alleen daarvan al in paniek raakte.

Natuurlijk hebben de deelnemers aan Temptation Island zich willens en wetens opgegeven voor deze manipulatieve ellende, zoals niemand gedwongen wordt om te kijken. Maar na de affaire bij De Villa voelt dat inmiddels als wegkijken. Want ook zonder gefilmde aanrandingen is Temptation Island een in alle opzichten intens treurig stemmend programma. Het niet-stoppen is een gemiste kans.