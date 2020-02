Trampassagier Utrecht krijgt geen inzage in alle beelden van schietpartij

Een passagier van de tram in Utrecht waarin afgelopen voorjaar vier mensen werden doodgeschoten, krijgt geen inzage in alle opgenomen camerabeelden. De man wilde ook inzage in videomateriaal waar hij niet op stond, maar daar had hij „in redelijkheid geen belang” bij oordeelde de voorzieningenrechter in Den Haag donderdag.

Volgens de man richtte de 37-jarige verdachte Gökmen T. een pistool op hem en haalde meerdere keren de trekker over, maar weigerde zijn wapen. De man wilde al het videomateriaal zien om vast te stellen of er bewijs is dat T. ook vervolgd kan worden voor poging tot moord of doodslag op hem. De eiser hoopte ook dat inzage in het videomateriaal zou helpen om het „vreselijke incident” te verwerken, schrijft de rechtbank.

De eiser kreeg echter al beelden te zien waar hij op stond. De man wilde met het kort geding het materiaal van vier camera’s voor in de tram ook krijgen, maar daar is hij niet geweest en op de beelden waren volgens de rechter alleen zijn witte sportschoenen „nauwelijks waarneembaar” in beeld. „Dat uit die beelden zal zijn af te leiden dat de schutter zijn wapen nadrukkelijk op eiser richt, lijkt onmogelijk”, schrijft de rechter in het vonnis. De man kan nog wel via de strafrechter een procedure starten om de vervolging van T. uit te breiden, merkt de rechtbank op. „In die procedure kan ook informatie worden opgevraagd die nog niet in het strafdossier zit, zoals de camerabeelden waar het hier om gaat.”

Gökmen T. wordt verdacht van de schietpartij met terroristisch oogmerk in een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht op 18 maart 2019. Vier mensen kwamen om. Gökmen T., een draaideurcrimineel, bekende zijn daad en liet een brief achter waaruit zou blijken dat zijn daad terroristisch gemotiveerd was. De inhoudelijke behandeling van het proces tegen T. start op 2 maart. De rechtbank Midden-Nederland heeft vier zittingsdagen uitgetrokken voor de zaak.