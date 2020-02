Zeker 22 Turkse militairen omgekomen bij luchtaanval in Syrië

Bij een luchtaanval in het Syrische Idlib zijn donderdagavond zeker 22 Turkse militairen om het leven gekomen. Dat heeft een Turkse gouverneur van de zuidelijke regio Hatay, aan de grens met Syrië, donderdag bevestigd. Het is nog niet duidelijk of het Syrische regime of bondgenoot Rusland achter de actie zit, maar het kan een serieuze escalatie betekenen van het conflict in het noorden van Syrië.

De Turkse president Erdogan heeft een spoedvergadering ingelast met adviseurs, meldt persbureau Reuters op basis van informatie van anonieme functionarissen. Er is nog geen officiële reactie uit Ankara. Eerder op de dag riep het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken wel opnieuw op tot een staakt-het-vuren in Idlib.

Turkije steunt Syrische rebellen in Idlib met materieel en troepen. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten zijn zelfs 34 Turkse doden zijn gevallen. Daarmee zou het totaal aantal Turkse slachtoffers in Idlib in de afgelopen weken meer dan zijn verdubbeld. Op sociale media gaan beelden rond van ambulances die onderweg zijn naar het ziekenhuis. In de Turkse grensplaats Reyhanli geven burgers bloed af.

Russische luchtmacht beschoten

Het Turkse leger heeft volgens de Russische staatstelevisie donderdag geschoten op vliegtuigen van de Russische luchtmacht boven de Syrische provincie Idlib. Zender Rossija 24 zei dat „rebellen en Turkse specialisten” met mobiel luchtafweergeschut het vuur openden. Sinds het Syrische regime gesteund door Rusland bezig is met een offensief in de regio, bestaat het risico op direct conflict met Turkije.

Troepen van de Syrische president Assad rukten de afgelopen weken gestaag op, maar moesten deze week tegenslagen incasseren. Het lukte de afgelopen dagen de door Turkije gesteunde rebellen om gebied terug te winnen, waaronder het plaatsje Nairab vlak bij de gelijknamige stad Idlib. Daardoor is de belangrijke M4-snelweg, die van het zuiden naar het noorden loopt, niet meer volledig in handen van de regering.

Het Russische ministerie van Defensie betichtte Turkije vervolgens van „illegale steun” aan de rebellen. Het Turkse leger zou onder meer drones en artillerie gebruiken om aanvallen uit te voeren op het regime.

Ongeveer een miljoen burgers zijn sinds begin december op de vlucht geslagen in Idlib. Zij zitten momenteel vast in grensgebied van Turkije en Syrië. Een Turkse regeringsambtenaar zegt tegen Reuters dat Turkije migranten die over willen teken naar Griekenland vanaf donderdag niet meer worden tegengehouden. De politie, kustwacht en grensbeveiliging is opgedragen niet in te grijpen.

Turkije huisvest zo’n 3,7 miljoen vluchtelingen uit Syrië. In 2016 sprak Ankara met de EU af dat het de grens zal dichthouden in ruil voor miljarden euro's financiële steun.