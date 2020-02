Stichter van brand in Hillegom waarbij Chinese student omkwam bekent

De brand in Hillegom waarbij vorig jaar een 27-jarige promovendus uit China om het leven kwam, werd inderdaad aangestoken. Een medebewoner van Maolin Zhang, Sean M., heeft een volledige bekentenis afgelegd. Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie van Den Haag donderdagochtend na berichtgeving van de Volkskrant. Over zijn motief is niets bekend.

Naasten van de 22-jarige M., onder wie zijn ex-vriendin en familieleden, hadden belastende verklaringen afgelegd aan de politie. Sean M. werd in april gearresteerd, enkele maanden nadat het vuur drie panden had verwoest. De verdachte zit sindsdien in voorarrest. Er zijn al meerdere pro-formazittingen gehouden en volgende week is een nieuwe zitting gepland. Waarom de man nu de brandstichting heeft bekend, kan de woordvoerder niet zeggen. M. wordt ervan verdacht ook eerder branden te hebben gesticht.

Zhang, die vanuit een klein dorp in China naar Leiden was gekomen om te promoveren in de sterrenkunde, was het enige dodelijke slachtoffer van de brand op 17 januari 2019. Zijn deur op de eerste verdieping van het pand kwam uit op het trappenhuis waar het vuur woedde en het raam op zijn kamer kon niet open. Andere bewoners konden wel ontsnappen.

De dood van de jonge promovendus kwam hard aan in Leiden. Zhang stond bekend als een veelbelovende wetenschapper, een ingenieur die zich de kennis van de sterrenkunde snel en met enthousiasme eigenmaakte. Studiegenoten en andere studenten zamelden geld in voor Zhangs ouders. Afgelopen weekend werd bekend dat er een asteroïde naar Maolin Zhang is vernoemd, 7154 Maolin.

