Reizen met de trein wordt goedkoper voor jongeren

Reizen met de trein wordt vanaf deze zomer een stuk goedkoper voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar. NS komt met twee nieuwe ov-kaarten voor jongeren die fors goedkoper zijn dan de normale treinkaartjes. Dat meldt het spoorbedrijf deze donderdag. In de loop van de middag presenteert NS zijn jaarcijfers.

Met een nieuwe dagkaart kunnen jongeren – buiten de spits – onbeperkt treinreizen voor 7,50 euro. Daarnaast komt er een weekend-abonnement waarmee ze voor 15 euro per maand het hele weekend onbeperkt vrij kunnen reizen. Doel is om jongeren meer de trein in te krijgen.

Nu betalen kinderen vanaf 12 jaar de volledige ritprijs als ze de trein pakken. Dat kan al snel oplopen tot enkele tientallen euro’s. Zo is een enkele reis van Amsterdam naar Utrecht al ruim 8 euro - zonder korting.

Een gezin met twee kinderen in deze leeftijdscategorie kan al honderden euro’s per jaar besparen, denkt de NS. Na een halfjaar bekijkt de NS hoe populair de nieuwe jongerenkaarten zijn. Kinderen van 4 tot 12 jaar konden al goedkoper reizen met een Railrunner van 2,50 euro.