Politie ontdekt meer drugslabs, vooral in het oosten

De politie heeft vorig jaar veel meer drugslaboratoria ontdekt dan in de jaren daarvoor. In 2019 werden er 90 labs ontdekt, in 2015 waren dat er nog 59. Dat staat in het Landelijk Overzicht Synthetische Drugs 2019 dat donderdag is gepubliceerd. Vooral in het oosten van het land was de stijging groot. In 2015 ontdekte de politie daar nog zeven labs waar amfetamine en xtc werden geproduceerd, afgelopen jaar waren dat er al twintig. In Brabant werden de meeste labs gevonden: 25.

Het aantal drugsdumpingen is sterk afgenomen. Vorig jaar werden er 191 dumpingen aangetroffen, honderd minder dan in 2018. De politie denkt dat dit vooral betekent dat de criminelen geraffineerder te werk gaan. „Mogelijk wordt vaker drugsafval geloosd in het bodem- en oppervlaktewater”, aldus een woordvoerder van de politie in een verklaring. Ook wordt er meer opslag van afval gezien op productielocaties en worden er per dumping grotere hoeveelheden drugsafval gedumpt, waardoor de aantallen afnemen.

Opvallend is volgens de politie ook de toename van het aantal productielocaties voor crystal meth. In 2019 waren dat er negen, tegen zeven een jaar eerder. „Tot enkele jaren terug werden methlabs niet of nauwelijks aangetroffen in ons land”, aldus de woordvoerder. „Omdat de verkoopprijs van crystal meth aanzienlijk hoger ligt dan die van xtc of amfetamine, zijn de te behalen winsten groot. Mogelijk is dat voor Nederlandse drugsproducenten een reden om over te stappen op crystal meth.”