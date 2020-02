Opnieuw meer omzet muziekindustrie, grootste stijging in vijf jaar

De omzet van de Nederlandse muziekindustrie kende vorig jaar de sterkste stijging in vijf jaar. Vooral dankzij toegenomen inkomsten van streamingdiensten steeg de totaalomzet met ruim 13 procent naar 207 miljoen euro. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde jaarcijfers van de branchevereniging van de muziekindustrie NVPI.

Het aandeel van streamingdiensten in de totaalomzet steeg naar bijna 80 procent. Vijf jaar geleden was het online luisteren van muziek nog goed voor de helft van de totaalomzet. De streamingdiensten in 2019 leverde 162 miljoen euro op, 30 miljoen euro meer dan een jaar eerder.

Lees ook: De cd doet het nog altijd beter dan de veel te dure lp

Minder omzet uit vinyl

Daar staat opnieuw een daling van de fysieke verkoop tegenover, die met bijna 11 procent afnam tot 41 miljoen euro. Opvallend is dat de verkoop van vinyl voor het tweede jaar op rij is gedaald, ditmaal met ruim 1 procent. In 2017 nam de omzet uit vinyl nog met bijna een kwart toe. Desondanks steeg het aandeel van vinyl in de omzet van fysieke producten vorig jaar wel van 34 naar 38 procent, omdat de verkoop uit cd’s veel sterker afnam.

Nederlandse artiesten naar wie vorig jaar veel werd geluisterd, waren onder meer Frenna, Snelle, Boef, Lil’ Kleine en Davina Michelle. Ook de muziek van Duncan Laurence, winnaar van het Songfestival, werd vaak beluisterd. Populaire internationale artiesten waren Billie Eilish, Lil Nas X, Ed Sheeran, Shawn Mendes & Camila Cabello en Post Malone.