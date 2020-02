Opnieuw inval bij ABN Amro in Frankfurt om belastingschandaal

De Duitse politie heeft donderdag opnieuw een inval gedaan bij een kantoor van ABN Amro in Frankfurt. Dat bevestigt de bank na berichtgeving in Duitse media. De inval draait om een onderzoek naar zogenoemde CumEx-transacties, zegt een wooordvoerder van ABN Amro. Dat is een vorm van belastingfraude waarbij zowel de koper als verkoper van aandelen dividendbelasting terugvraagt. De bank zegt volledig mee te werken met de autoriteiten.

In november werden er ook al invallen gedaan bij kantoren van ABN Amro. Destijds werden zes verdachten beschuldigd van ernstige fraude met aandelen, onder wie werknemers van ABN. Zij zouden in 2008 en 2009 CumEx-transacties hebben uitgevoerd. Belastingkantoren werden misleid met valse belastingcertificaten. De schade betrof volgens Süddeutsche Zeitung zo’n 53 miljoen euro. Dat bedrag is al teruggevorderd.

Een jaar daarvoor werd al duidelijk dat de bank wordt onderzocht door de Duitse justitie. De bank liet destijds weten volledig mee te werken aan het onderzoek. In Duitsland zou de belastingdienst door CumEx-fraude sinds het begin van deze eeuw meer dan dertig miljard euro zijn misgelopen. Ook in andere Europese landen zijn belastingdiensten door dit soort fraude miljarden misgelopen. Sinds 2012 is de maas in de wet die de fraude mogelijk maakte gedicht.