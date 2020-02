De series van week 9: nieuw seizoen Altered Carbon en superkrachten in de puberteit

I Am Not Okay With This

Nieuwe potentiële coming of age-hit. I Am Not Okay With This is gemaakt door mensen achter Stranger Things en The End of the F***ing World en bevat veel bekende ingrediënten uit die series. Sophia Lillis speelt Syd, een tiener die niet alleen kampt met normale puberperikelen; ze heeft ook superkrachten. Netflix, zeven afleveringen.

Queen Sono

De eerste Afrikaanse Original gaat over een vrouwelijke spion die Queen Sono (Pearl Thusi) wordt genoemd. Tijdens een geheime missie ontdekt ze iets over de dood van haar moeder. Netflix, zes afleveringen.

Altered Carbon 2

Twee jaar na het eerste seizoen is er een nieuw seizoen van Altered Carbon. In de wereld van deze cyberpunkserie zijn lichamen (‘sleeves’) inwisselbaar geworden. Deze keer kruipt acteur Anthony Mackie in de huid van hoofdpersonage Takeshi Kovacs. Netflix, acht afleveringen.

Endeavour Morse 7

De spin-off van de legendarische detectiveserie Inspector Morse is toe aan een zevende seizoen. We zitten in 1969 en de jonge rechercheur Morse is op vakantie in Venetië. Al snel moet hij een moord onderzoeken. NPO Start Plus, drie afleveringen.