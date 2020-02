Nu het virus ook door Europa zwerft

De ‘route’ die het Covid-19-virus aflegt, is niet meer goed te volgen. Woensdag waren in zestien Europese landen besmettingen vastgesteld, en ook het eerste geval in Zuid-Amerika is bevestigd. In Italië en Frankrijk vielen opnieuw doden. Zeven vragen, nu het virus ook door Europa rondwaart.

1 Wat te doen als je in een risicogebied bent geweest?

Wie niet ziek is (hoesten, niezen, koorts) en niet in contact is geweest met zieke mensen, hoeft niks te doen. Als dat wel zo is, dan moet de huisarts worden gebeld of ’s avonds de huisartsenpost. Die zal een test aanvragen bij de GGD en adviseren hoe besmetting van anderen kan worden voorkomen.

CDA-Kamerlid Joba van den Berg vraagt zich af of niet meer mensen die uit risicogebieden terugreizen preventief getest moeten worden, zegt zij aan de telefoon. Volgens het RIVM heeft dat geen zin. „Wat ga je dan testen?”, zegt een woordvoerder. „Een test afnemen heeft alleen nut bij mensen die klachten hebben.” Dan pas heeft een patiënt een meetbare hoeveelheid virus in zich.

2 Hoe bereidt de overheid zich voor?

Al sinds begin februari, toen Nederlanders teruggehaald werden uit Wuhan, is er sprake van een ‘nationale crisis’. Dat klinkt heftig, maar in de praktijk is het vooral een ambtelijk mechanisme waarmee betrokken overheidspartijen aan één tafel komen te zitten. Ook bij het boerenprotest was er zo’n ‘crisis’.

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg, VVD) heeft de leiding als het gaat om beslissingen over de volksgezondheid. Hij leunt op de experts van het RIVM, verantwoordelijk voor de bestrijding van het virus. Het RIVM besloot dinsdag nog dat patiënten, met onverklaarbare longklachten, vanaf nu getest zullen worden.

Een ‘responsteam’ van onder andere RIVM, GGD en het Erasmus MC vergadert om de dag, het speciale Outbreak Management Team komt minder vaak bij elkaar. Het OMT komt vermoedelijk samen als zwaardere beleidsmaatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld na het constateren van de eerste besmetting in Nederland.

3 Hoe zijn zorginstellingen voorbereid?

Ziekenhuizen zetten informatie op de website om burgers te informeren. Het Erasmus MC schrijft bijvoorbeeld: „Patiënten en bezoekers kunnen het ziekenhuis veilig bezoeken als hier besmette patiënten zijn opgenomen. Angst is ongegrond. Er liggen tal van protocollen klaar die worden nageleefd op het moment dat een patiënt met Covid-19 – of een vermoeden daarvan – wordt binnengebracht.” Alle ziekenhuizen hebben isolatiekamers – met twee deuren die pas opengaan als de verpleegkundige, of het bezoek, zich heeft omgekleed, ontsmet en beschermd. Ook de luchtafvoer is geregeld in die kamers: vieze lucht wordt gefilterd en niet verspreid over de afdeling. Erasmus MC heeft 46 van die kamers, het Maasstadziekenhuis ook. Sommige ziekenhuizen maar een paar.

4 Krijgen huisartsen al veel vragen van hun patiënten?

Nog niet veel, blijkt uit een rondgang: een paar per dag per praktijk. „De maatschappij is een stuk nuchterder dan het paniekvoetbal op sociale media doet vermoeden”, zegt huisarts Gert-Jan van Holten in Oss. Wel zeggen alle huisartsen dat „dat morgen anders kan zijn” zodra een Nederlander besmet blijkt te zijn.

Huisartsenpraktijk Hendriksen in Best heeft een tekst in het Nederlands, Pools en Engels op de voordeur gehangen die mensen met koorts en hoest, die recent in een van de risicogebieden zijn geweest, vraagt niet naar binnen te gaan, maar te bellen. Dat adviseren het RIVM en het Nederlands Huisartsen Genootschap ook, om ‘wachtkamerbesmettingen’ te voorkomen.

De GGD wordt „overspoeld” met telefoontjes van burgers en zorgverleners die zich zorgen maken, zegt een woordvoerder van GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie. Men wordt doorverwezen naar de website van het RIVM. Die site laat wel informatiehonger bij de burger zien: dinsdag werden 760.000 pageviews genoteerd, meer dan twee keer zo veel als het vorige record van de maandag ervoor.

5 Is er grote vraag naar mondkapjes?

Het lijkt erop. Bij webshop De Online Drogist zijn mondkapjes „tijdelijk uitverkocht”, bij de online Action en Voordeeldrogisterij weer niet.

Het RIVM zegt in Nederland alleen mondkapjes te adviseren voor medisch personeel. „Het helpt alleen als je speciale maskers gebruikt die zich heel goed sluiten over je neus en mond. Je moet de maskers nauwkeurig gebruiken en ze regelmatig wisselen.”

D66-Kamerlid Antje Diertens krijgt signalen van ziekenhuizen dat de levertijd van mondkapjes oploopt. Ze vraagt zich af of de overheid voorraden moet aanleggen.

6 Wat vindt de Tweede Kamer van de aanpak tot nu toe?

Na de eerdere lof voor het kabinetsbeleid, vindt met name het CDA dat strengere maatregelen overwogen moeten worden. Woordvoerder Joba van den Berg vraagt zich af of niet alle mensen die terugkeren uit risicogebied actief gemonitord moeten worden door de GGD.

Meerdere partijen willen dat de regering „pro-actiever” communiceert met de bevolking over het virus. PVV’er Chris Jansen ziet liever dat de overheid burgers actief informeert, bijvoorbeeld door een brief te sturen of te adverteren. Ook D66 voelt hiervoor, zegt Kamerlid Diertens. „De WHO geeft iedere dag een briefing met de laatste stand van zaken. Laten we dat ook doen.”

7 Wat kan de EU doen?

De EU kan lidstaten niet dwingen tot het nemen van maatregelen – gezondheidszorg is een nationale aangelegenheid – maar wel ondersteuning bieden en proberen de inspanningen op elkaar te laten aansluiten. Nu kunnen bijvoorbeeld mensen die op hetzelfde vliegtuig vanuit China zaten in het ene EU-land in quarantaine worden geplaatst, terwijl ze in een ander EU-land naar huis mogen.

Ook wil de EU in kaart brengen hoe goed de landen zijn voorbereid op een uitbraak: zijn er genoeg ziekenhuisbedden, beschermende kleding? Zo kunnen ‘zwakke plekken’ in het Europese gezondheidsstelsel worden opgespoord.