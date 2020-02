Op bezoek bij mijn moeder in het verpleeghuis schuif ik aan bij een groepje dames met gevorderde dementie. Ze doen een spelletje ‘dieren raden’. De begeleidster legt een plaatje neer van een schaap. „Is het een bij?”, oppert iemand. „Nee”, zegt de begeleidster, „het dier doet mèèè.” Een tweede deelnemer mompelt dat ze slaap heeft. „Dat is niet het goede antwoord”, verzucht een derde. Na tien minuten is er niet één dier geraden. De begeleidster ruimt de kaartjes blijmoedig op en zegt dat ze erg trots is op de groep. „Dat vind ik raar”, zegt een dame die tot nu toe gezwegen heeft, „we hebben hier namelijk bijzonder weinig verstand van.”

