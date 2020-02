Partijen kritisch over de communicatie van 'crisismanager' Bruins

Bruno Bruins treedt niet graag op de voorgrond. De VVD-minister voor Medische Zorg werkt liever achter de schermen aan de aanpak van het coronavirus, zien Tweede Kamerleden en mensen uit zijn omgeving. Dat doet hij „adequaat”, vindt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet. „Het is als verantwoordelijk minister de kunst om geen onnodige paniek te zaaien.” Antje Diertens (D66) ziet risico’s aan wat zij een „reactieve” manier van communiceren noemt. „Hij moet zich niet in de verdediging laten drukken door vragen op social media, maar de regie nemen.”

Bruins is de ‘chef corona’ van het kabinet. Hij heeft iedere ochtend een ‘corona’-overleg met experts op zijn ministerie. Die geven hem een overzicht van het laatste internationale nieuws over het virus en de actuele cijfers over het aantal besmettingen. De minister stelt in het overleg veel vragen, zegt een betrokkene. „Hij zit er bovenop, als een bok op de haverkist.”

Bruins zegt donderdagmiddag in een gesprek met NRC dat hij „een flink deel” van zijn werkdagen aan het virus besteedt. „De voorbereidingen zijn nooit af”, is de mantra die hij in de media en Kamerdebatten herhaalt. Donderdag bracht Bruins een werkbezoek aan de GGD in Haarlem. Hij sprak met een arts die deze week nog een patiënt getest had op Covid-19, gelukkig negatief. De gesprekken zijn voor hem waardevol, zegt hij. „Deze mensen doen dedicated werk. Ik zit de hele dag aan vergadertafels, maar zo zie ik ook de dagelijkse praktijk.”

Het belangrijkste besluit dat Bruins tot nu toe nam is alweer van een maand geleden. Hij bestempelde Covid-19 tot ‘A-ziekte’. Dat betekent dat artsen een verdenking direct aan de GGD moeten melden zodat de overheid snel kan handelen. Dankzij de A-categorie kan Bruins ook een aanwijzing geven om personen te dwingen in isolatie of quarantaine te gaan of hun te verbieden hun beroep nog uit te oefenen. Ook kan hij een onderzoek laten doen in een geland vliegtuig waar mogelijk besmette personen aan boord zijn.

Bruins heeft dit soort stappen nog niet hoeven zetten, want Covid-19 heeft Nederland nog niet bereikt. Ook als er in Nederland besmettingen opduiken, blijft de dagelijkse leiding van de virusbestrijding in handen van het RIVM en de GGD’en. De protocollen liggen klaar. Wanneer vergaande maatregelen als het afsluiten van dorpen of straten nodig zijn, beslist Bruins daar met zijn collega’s in het kabinet over.

Crisismanager

GroenLinks-Kamerlid Ellemeet vindt dat Bruins in zijn rol als crisismanager is gegroeid. De minister kwam er volgens haar in 2018 te laat achter dat het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen in financiële problemen raakten en failliet gingen. „Hij liet zich erdoor overvallen en kwam te laat in actie. Hoewel het andere situaties zijn, lijkt hij nu alerter.” Ellemeet merkt dat hij de Tweede Kamer sneller en beter informeert en ook contact zoekt met Kamerleden buiten de debatten om.

Bruins belde begin deze maand persoonlijk een aantal Nederlanders op die vanuit het Chinese Wuhan waren teruggekeerd naar Nederland en direct daarna in quarantaine zaten. „Ik vond het belangrijk te horen hoe het met ze ging”, zegt hij. Eén van de Nederlanders, journalist Anouk Eigenraam, zegt dat de minister in een gesprekje van ongeveer vijf minuten vroeg „of er goed voor ons gezorgd werd en of ik nog opmerkingen had over de evacuatie”. Eigenraam vindt het „aardig dat hij die moeite nam”.

In de Tweede Kamer zijn veel partijen kritisch over de communicatie van Bruins. CDA-Kamerlid Joba van den Berg vindt dat de minister beter moet uitleggen waarom andere landen soms verder gaan in hun maatregelen. En ook wat Nederland al wél doet. „Dat is niet zichtbaar voor de mensen in het land.” PVV’er Chris Jansen vindt de rol van Bruins „te summier”. „Hij moet zelf in actie komen en het beeld van de betrouwbare overheid uitstralen.”

Bruins zegt dat hij zich de kritiek op de communicatie aantrekt. Hij doet deze week meerdere tv-optredens en voerde donderdag overleg over hoe de informatievoorziening naar werkgevers en scholen beter kan. „De overheid moet hier zichtbaar zijn.”