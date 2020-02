Melanie Bonajo naar Biënnale van Venetië

Kunstenaar Melanie Bonajo (Heerlen, 1978) gaat Nederland vertegenwoordigen op de Biënnale van Venetië in 2021. Zij zal een nieuwe film tonen in de Chiesetta della Misericordia, een dertiende-eeuwse kerk in de Venetiaanse wijk Cannaregio. Een week geleden maakte het organiserende Mondriaan Fonds al bekend dat er de komende editie geen tentoonstelling zal worden gemaakt in het Nederlandse paviljoen op het hoofdterrein van de Biënnale. Dat Rietveldpaviljoen is uitgeleend aan Estland.

De afgelopen vier edities werd de Nederlandse inzending georganiseerd via een open call. Omdat er bij de laatste editie veel kritiek was op die procedure, wilde de nieuwe directeur van het Mondriaan Fonds, Eelco van der Lingen, nu een frisse start. Uit de vele kunstenaars en curatoren die in de afgelopen acht jaar voorstellen in hebben gediend, werd een longlist samengesteld. Een internationale jury maakte hieruit een selectie van vier kunstenaars, die een nieuw plan mochten presenteren. Waarna de jury unaniem koos voor het voorstel van Bonajo.

Melanie Bonajo.

Experimentele documentaires

Samen met de curatoren Maaike Gouwenberg, Geir Haraldseth en Soraya Pol zal Bonajo een film maken over wat zij ‘The New Intimacy Movement’ noemt. „In Venetië eist Bonajo het lichaam op en haalt het uit de klauwen van het kapitalisme”, zo staat in het plan. „Ze daagt je uit om het lichaam opnieuw te erkennen en verkennen als middel voor connectie, intimiteit, aanraking en veiligheid.” De film wordt getoond in een veelomvattende setting „die alle zintuigen zal prikkelen”.

Uit een aantal mogelijke opties koos Bonajo voor de Chiesetta della Misericordia. „Een weelderig gebouw midden in de stad”, aldus Van der Lingen. „Ik kijk ernaar uit hoe dat zich gaat verhouden tot het weelderige oeuvre van Melanie Bonajo.”

In haar experimentele documentaires snijdt Bonajo thema’s aan als gender, feminisme en ecologie. Urgente problemen in onze samenleving worden door haar op humoristische wijze onder de aandacht gebracht. Haar werk was onder meer te zien in Palais de Tokyo in Parijs (2019), het Bonnefantenmuseum in Maastricht (2018) en Tate Modern in Londen (2017).