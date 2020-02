De (bijna) allesgenezende kippensoep

Aan een verkoudheid had mijn oudste een lelijke hoest overgehouden. Zijn eigen humeur leed daar geenszins onder; ik hoorde hem in zijn kamer afwisselend fluiten, zingen, neuriën en blaffen. Maar zelf kon ik het op een gegeven moment niet meer aanhoren. Het blaffen werd steeds erger en leek inmiddels op de soundtrack van een horrorfilm. Geschraap, gekokhals en gierend naar-lucht-gehap met hier en daar een ijzige stilte. Die stiltes waren nog het angstaanjagendst en dreven zijn broer en mij ertoe na elke hoestbui zijn kamer binnen te rennen om te zien of hij nog leefde.

Dit kon zo niet langer. De tijmsiroop die ik voor hem had gekocht deed niks en de slijmoplossende pilletjes ook niet. Als hij maandag nog zo hoest, moet je hem even naar de dokter sturen, appte ik zijn vader, bij wie hij de week erna zou doorbrengen. Daarop stuurde mijn ex me een lijstje – waar hij het vandaan haalde weet ik niet, maar het internet grossiert in dit soort wijsheden – met huismiddeltjes tegen griep en verkoudheid. Gember. Kurkuma. Sinaasappels, citroenen, kiwi’s en acerola – waar koopt een mens acerola? – vanwege de vitamine C. Stomen. En kippensoep.

Joh! Vroeger zou zoveel mansplaining me beslist het bloed onder de nagels vandaan gehaald hebben, maar nu wist ik zijn goedbedoelde adviezen met slechts één diepe zucht te incasseren. Hij had namelijk een punt. Ik had mijn allesgenezende kippensoep nog niet in de strijd gegooid. Gewoon niet aan gedacht. Wat was ik voor lousy moeder? Nog even volhouden, zei ik niet zonder schuldgevoel tegen mijn zoon bij zijn eerstvolgende bijna-stik-moment. Mama maakt soep.

Aangezien het kwakkelseizoen nog niet voorbij is, ga ik u het recept voor mijn allesgenezende kippensoep ook maar eens geven. Al moet u dat allesgenezende niet al te letterlijk nemen natuurlijk. Maar met een kom van deze gloeiendhete bouillon onder je neus scoor je zomaar 4 van de 5 tips. Gember, kurkuma, kippensoep, stomen.

Die hele bol knoflook zit er trouwens niet alleen voor de smaak in. Ik wil niet te zeer het kruidenvrouwtje uithangen, maar knoflook wordt al sinds de oudheid gewaardeerd om z’n antibacteriële werking. En van de paleobeweging leerde ik dat het toevoegen van een klein scheutje appelazijn helpt om nuttige mineralen uit de botten te trekken. Kan nooit kwaad bij een soep die bedoeld is om te genezen, nietwaar?

(Bijna) allesgenezende kippensoep

(Voor 1,5 liter soep)

1 – 1,25 kilo soepkip;

eventueel, als extraatje:

een kalfs- of runderbot;

200 g (ja, zoveel!) verse gemberwortel, ongeschild in plakjes;

een paar kootjes verse geelwortel, gebroken; 1 bol knoflook, tenen losgehaald;

1 tl peperkorrels; 1 el appelazijn.

Doe alle ingrediënten met 1 theelepel zout en 2 liter water in een soeppan. Laat aan de kook komen en schep het schuim van het oppervlak.

Leg een deksel iets schuin op de pan en laat de bouillon 4 tot wel 6 uur sluimeren. Schenk hem door een vergiet waarin je de kip en kruiden opvangt. Verwijder het vel van de kip, pluk het vlees van de botten en bewaar.

Laat de bouillon afkoelen, zet hem een nacht in de koelkast en schep de volgende dag het vet eraf. Warm de bouillon samen met het kippenvlees weer op.

Serveer de kippensoep desgewenst met een handje gekookte rijst of noedels, een kneepje citroen of limoen en een greepje groene kruiden.