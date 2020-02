‘Kabinet verplicht rookmelder op elke etage in huis’

In alle huizen in Nederland moet vanaf juli 2022 op elke etage een rookmelder hangen. Het kabinet wil met deze maatregel levens te redden. In het AD zegt minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) donderdag dat hij het bouwbesluit wil aanpassen voor het plan.

„De meeste slachtoffers van brand vallen door het inademen van rook”, zegt Knoops tegen de krant. „Rookmelders redden levens.” Naar schatting moeten er volgens het AD tussen de zeven en tien miljoen nieuwe rookmelders bij komen. Wie over twee jaar geen rookmelders heeft, zou een boete kunnen krijgen van de gemeente of zal niets uitgekeerd krijgen van een verzekeraar bij brand.

Rookmelders zijn nu al verplicht in woningen die na 2003 gebouwd zijn. Als rookmelders ook verplicht worden in oudere woningen zou dat volgens onderzoeksinstituut TNO zo’n dertien levens per jaar kunnen schelen. Tussen 2008 en 2017 stierven in Nederland jaarlijks gemiddeld 31 mensen door woningbrand.