Ierse overname drukt winst uitgever Mediahuis

Uitgeversconcern Mediahuis heeft het jaar van de overname van de Ierse uitgever Independent News Media afgesloten met een winst van 15 miljoen euro. De netto-schuld is in 2019 met bijna 40 miljoen euro toegenomen naar 201,2 miljoen euro, wat het Vlaams-Nederlandse uitgeversconcern „beperkt” noemt. Met de overname in Ierland was 150 miljoen euro gemoeid.

De omzet van Mediahuis steeg dankzij de overname afgelopen zomer 5 procent naar 857,9 miljoen euro. Het inlijven van de uitgever van onder meer de Irish Independent en de Belfast Telegraph drukte in combinatie met reorganisaties en te voorziene belastingverplichtingen het resultaat voor 20 miljoen negatief, zo meldt Mediahuis woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers. NRC Media, onderdeel van Mediahuis, komt later dit jaar met zijn cijfers.

Mediahuis stelt dat de dagbladtitels – ook De Telegraaf, Noord-Hollands Dagblad en De Limburger – op de advertentiemarkt in Nederland goed stand hielden. In België (onder meer De Standaard en Het Nieuwsblad) is wel sprake van tegenvallende opbrengsten: de daling in print in België zette zich sterker door terwijl de digitale advertentieomzet minder snel groeide dan verwacht.

Volgens Mediahuis is op digitale abonnementen over de volle breedte van de titels „een positieve tendens” te zien. „Afhankelijk van het nieuwsmerk varieert het aandeel digitale abonnementen tussen 15 en 40 procent.” Mediahuis past de bedrijfsbrede strategie toe waarbij „relevante en onderscheidende journalistiek achter de paywall wordt geplaatst”, en noemt dit „een belangrijke sleutel tot dit succes”.

In Ierland, waar krantenbedrijven vrijwel volledig drijven op losse verkoop, is ruim een half jaar na de overname deze maand een betaalmuur opgetrokken voor de site van Irish Independent en Sunday Independent.