Grieken trekken oproerpolitie terug van Lesbos en Chios

In een poging de gespannen situatie op de Griekse eilanden te deëscaleren, is de ingescheepte oproerpolitie donderdag teruggetrokken van de eilanden Lesbos en Chios, meldt persbureau AP. De afgelopen dagen vonden op meerdere Griekse eilanden in de Egeïsche Zee gewelddadige botsingen tussen boze burgers en de oproerpolitie plaats. Ook donderdag gingen meer dan duizend mensen in Mytilini, de hoofdstad van Lesbos, de straat op om te protesteren tegen de bouw van nieuwe detentiecentra voor migranten. Winkels op het eiland bleven voor de tweede dag op rij dicht.

De regering van premier Kyriakos Mitsotakis wil met de nieuwe strengere detentiecentra de huidige ongeorganiseerde, overbevolkte en open vluchtelingenkampen vervangen. Dat moet ook de gestegen toestroom van migranten terugdringen. De bewoners van de eilanden Lesbos, Chios, Samos, Leros en Kos vrezen echter dat de nieuwe centra de problemen met vluchtelingen alleen maar zullen vergroten. Met stakingen en demonstraties hopen ze de bouw van de centra, die deze zomer klaar moeten zijn, te verhinderen.

„Het eiland is een enorme gevangenis geworden voor migranten [...] We hebben onze solidariteit al die jaren uitgesproken, maar we moeten de eilanden ontlasten”, zei een medewerker van een universiteit op Lesbos tegen persbureau AFP. In de beruchte opvang in Moria op Lesbos verblijven 21.000 mensen, zeven keer meer dan waar het kamp op berekend is.

Belegering

De komst van de oproerpolitie uit Athene leidde tot grote woede. Woensdag werd hun verblijfplaats op Lesbos „urenlang” belegerd en bekogeld met stenen. De politie reageerde met traangas en rubberkogels. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie 52 agenten op Chios en Lesbos. „De overgrote meerderheid van de anti-oproertroepen verliet de eilanden op donderdagochtend en keert terug naar het vasteland van Griekenland”, zei een woordvoerder van de politie tegen AFP.

Regionale bestuurders van de eilanden, waar veel migranten - voornamelijk uit oorlogsgebieden in Syrië - opgevangen worden, zijn onderweg naar Athene om de situatie donderdagavond met premier Mitsotakis te bespreken. „We moeten de dialoog bevorderen, de oorlog heeft een wapenstilstand nodig”, zei de burgemeester van Chios donderdag volgens AFP op de radio.