De oerwolkenkrabber blijft van glas

Het gevecht om de top van de hoogste toren van Nederland is beslecht. De Zalmhaventoren (215 meter) die nabij de Veerhaven wordt gebouwd, krijgt geen stalen machinekamer bovenop, maar behoudt zijn „glazen kroon”, meldden de ontwikkelaars vorige week. Architect Diederik Dam (53) botste er twee keer flink over met de Welstandscommissie, stond in het AD Rotterdams Dagblad.

„Ik moet erom glimlachen, maar veel mensen om mij heen raken ervan in de stress”, zegt Dam over die publiciteit. Nu de top mét glas alsnog is goedgekeurd, is de ontwerpfase van de toren na veertien jaar eindelijk afgerond. Een mooi moment voor een interview – ook om dat akkefietje toe te lichten, vindt hij.

Dam zat tussen zijn opdrachtgevers en Welstand in, zegt hij. Er lag al sinds 2017 een bouwvergunning voor de Zalmhaventoren met een glazen top. Maar ontwikkelaars AM en Amvest wijzigden het plan dat jaar om het „financieel haalbaar” te maken, zegt hij. Het uitkijkpunt op de top werd geschrapt, het restaurant werd juist hoger en de machinekamer onder de mast moest anders. Dam stelde voor dat ‘blok’ van 16,5 meter dan maar van glanzend staal te maken om de lucht te weerspiegelen.

CV Diederik Dam

Diederik Dam (Haarlem, 1966) studeerde architectuur in Delft. Sinds 1993 leidt hij met zijn vader, Stopera-ontwerper Cees Dam (1932), het Amsterdamse bureau Dam & Partners Architecten. Hij is getrouwd, heeft twee volwassen kinderen en woont in een zelfontworpen huis bij de zee in Bloemendaal.

Welstand noemde het „een roestvrijstalen doos op de top”.

„Ja, klopt. Ik kan begrijpen dat ze teleurgesteld waren. Maar als het geen glas werd, was het het beste om de top in de lucht op te laten gaan. Ik ben het type architect dat naast zijn opdrachtgever gaat staan. Je kunt wel zeggen: ik doe het niet. Maar dan doen ze het lekker zonder jou.”

Welstand wilde negatief adviseren over de nieuwe bouwvergunning.

„Zoiets is een enorm gevecht, een discussie over ambitie. Ik heb dat letterlijk ook in die Welstandscommsie gezegd: de neuzen moesten even allemaal dezelfde kant uit. Ter verdediging van mijn opdrachtgevers: hoogbouw is duur en zo’n keuze gaat om véél geld, echt serieus geld.”

Om hoeveel geld ging het?

„Ik denk niet dat ik dat hardop mag zeggen. Zo’n machinekamer is een gebouw op zich. Je kunt er moeiteloos tien woningen in maken. En dat glas is de crème de la crème. Ultratransparant als je naar buiten kijkt. Met een soort folie waardoor het binnen toch niet warm wordt.”

Waarop wordt dan nu bezuinigd ter compensatie?

„Niks.”

Zo werkt de wereld toch niet?

„In dit geval wel. Echt.”

U bent opgelucht.

„Ja, het is ook in mijn 25 jaar ervaring een vrij bijzonder verhaal. Maar het is niks nieuws dat als iets vergund is, een opdrachtgever na verloop van tijd zegt: ik wil het toch anders doen. Dat ligt altijd delicaat – helemaal met het hoogste gebouw van Nederland.”

De ‘Zalmhaven 1’, die nu pas vijf verdiepingen hoog is en medio 2022 af moet zijn, is een „oerwolkenkrabber”, zegt Dam. Het ontwerp lijkt op klassieke torens in New York, zoals het Empire State Building uit 1931. Met de Zalmhaventoren bij de Nieuwe Maas wil hij „de romantiek en het optimisme” van de landverhuizers naar de Nieuwe Wereld vangen. „Zónder historiserend te zijn”, want zijn stijl is eigentijds, vindt hij.

Zo zijn ook andere ‘Damtorens’ in Rotterdam geïnspireerd op hun directe omgeving. De zandkleurige Coopvaert (104 meter) met drie zuilen aan de Blaak sluit aan bij het wederopbouw-bankgebouw ernaast. De zwartwitte Maastoren (165 meter) op de Kop van Zuid verbeeldt het staal en de kranen van de haven. En de Zalmhaventoren van beige natuursteen krijgt straks het „zakelijke chique” van de Veerhaven, zegt hij.

Van boven naar onder: mast, machinekamer, restaurant, penthouses.

Sociale huur, zoals het huidige college wil bij nieuwbouw, zit er niet in. „Sterker, in die tijd dat dit project werd vergund, vond het college het vooral belangrijk grote woningen en meer koopkracht toe te voegen aan de volkshuisvestelijke mix.”

Het hele project – de hoge toren, twee lagere torens en herenhuizen – bestaat straks uit 200 huur- en 285 koopwoningen, waarvan er nu 197 zijn verkocht. De vraagprijs gaat van 332.000 tot ruim 5 miljoen euro.

De kritiek dat er „goud geld” verdiend wordt met zulke torens, vindt Dam te gemakkelijk. „Nee, hoogbouw realiseren is in Nederland gewoon ontzettend moeilijk. De verhouding opbrengsten en kosten én het sentiment moet gunstig zijn. Negen van de tien opdrachtgevers zeggen: zeventig meter, that’s it.”

Het restaurant op verdieping 57 wordt wel publiekelijk toegankelijk. „Iedereen kan daar een kopje koffie drinken – al is de uitbater nog niet bekend.” Het uitzicht vanuit het restaurant met vides van zeven meter hoog wordt „fenomenaal” genoemd.

Er zijn al voorzichtige plannen voor twee torens bij Beurs en bij Pompenburg die nog hoger zijn: 250 meter. Met de Zalmhaventoren wil Dam eigenlijk naar de 220 meter, dan moet de mast 5 meter hoger worden. „Wat mij betreft gaan we daar nog eens naar kijken. Dat gesprek loopt nog niet, we hebben ook nog even.”

Wat zou een beletsel zijn? Geld?

Diederik Dam zwijgt en lacht.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 29 februari 2020