Covid-19 ook in Denemarken en Estland vastgesteld

Voor het eerst patiënten in Denemarken en Estland

De Deense autoriteiten hebben donderdagochtend voor het eerst melding gemaakt van een besmettingsgeval met het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. De patiënt zou een man zijn die onlangs is teruggekeerd van een skivakantie in het noorden van Italië. Hij is in zijn eigen huis in quarantaine geplaatst, net als andere familieleden. Volgens de nationale gezondheidsraad maakt de man het goed. De autoriteiten vragen Denen die van een reis terugkeren, om bij griepverschijnselen hun huisarts te bellen. Terugkeerders worden vooralsnog niet getest als zij het land weer inkomen.

Volgens persbureau AFP heeft ook het transportbedrijf Maersk, de Deense multinational met de grootste containerrederij ter wereld, maatregelen genomen: elke werknemer die terugkomt uit Noord-Italië of Zuid-Korea, twee weken thuis moet werken om het risico op verspreiding te minimaliseren.

Het Russische persbureau TASS meldt donderdagochtend dat ook in Estland het eerste besmettingsgeval is geconstateerd, op basis van het ministerie van Sociale Zaken.