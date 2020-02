Britse rechter: uitbreiding luchthaven Heathrow in strijd met klimaatverdrag

De Britse rechter heeft het Londense vliegveld Heathrow verboden uit te breiden met een derde landingsbaan. De Britse regering heeft bij de plannen onvoldoende rekening gehouden met de verplichtingen die volgen uit het Parijse klimaatverdrag, oordeelde het Hof van Beroep donderdag. Het plan om de luchthaven uit te breiden zorgde voor veel commotie.

Het Britse Lagerhuis stemde twee jaar geleden in met de uitbreiding van Heathrow, het drukste vliegveld van Europa. Critici keerden zich tegen het plan vanwege de toename van luchtvervuiling en lawaai die daarmee gepaard zou gaan. Ook premier Boris Johnson was lange tijd tegenstander. De Londense burgemeester Sadiq Khan, milieuorganisaties en andere lokale autoriteiten stapten naar de rechter om de uitbreiding aan te vechten.

De uitspraak betekent niet dat de uitbreiding van Heathrow volledig van de baan is. De Britse regering kan ervoor kiezen het plan aan te passen. Volgens de rechter gaat de Britse regering niet in beroep. Heathrow stapt wel naar het Hooggerechtshof en is „ervan overtuigd” dat de luchthaven alsnog in het gelijk worden gesteld. „We zullen het op de juiste manier doen, zonder de toekomst van de planeet in gevaar te brengen.”

Heathrow wilde in 2021 beginnen met de bouw van de derde landingsbaan, om deze vijf jaar later in gebruik te nemen. Met een derde baan kan de luchthaven jaarlijks 130 miljoen passagiers vervoeren. Volgens de meest recente cijfers vervoerde de luchthaven twee jaar geleden 80,1 miljoen passagiers. Schiphol vervoerde vorig jaar 71,7 miljoen passagiers.