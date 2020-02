Belgische justitie waarschuwt voor Nederlandse wijn na dood vrouw

Justitie in België waarschuwt voor een bepaalde fles rode wijn afkomstig uit Nederland. Dat meldt het parket van Antwerpen woensdag. Aanleiding voor de waarschuwing is het overlijden van een 40-jarige vrouw in december nadat ze wijn had gedronken die vermoedelijk vergiftigd was met drugs.

De vrouw had een slok wijn genomen maar de rest van de fles weggegooid „omdat de wijn slecht smaakte”. Kort hierna was ze onwel geworden en het bewustzijn verloren. Vijf dagen later overleed ze. Na onderzoek bleek ze een dodelijke hoeveelheid van de drugs MDMA en de verwante stof MDA in haar bloed te hebben.

Justitie vermoedt dat de fles vergiftigd was. De vrouw kon namelijk „niet gelinkt worden aan het gebruik van harddrugs”. Bovendien had de fles een afwijkende kurk. De fles zou namelijk een zwarte kurk met het logo moet hebben, de aangetroffen fles had een beige kurk zonder logo. Het parket waarschuwt iedereen die een dergelijke fles wijn in huis heeft, met een niet-originele kurk contact op te nemen met de politie. Het Nederlandse wijnbedrijf zegt in een verklaring op de website „enorm geschrokken” te zijn.

Het is niet bekend waar de vrouw de fles had gekocht. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws werkte ze de bij de Fin Shop, het verkoopcentrum van Justitie waar goederen worden verkocht die in beslag zijn genomen. In 2017 stopte Justitie met de verkoop van etenswaren en dranken toen in een fles wijn drugs werd aangetroffen.