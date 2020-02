AZ uitgeschakeld in Europa League door LASK Linz

Het is AZ niet gelukt de achtste finales van de Europa League te bereiken. De Alkmaarders verloren de uitwedstrijd tegen het Oostenrijkse LASK Linz met 2-0. Het eerste duel in Alkmaar was in 1-1 geëindigd.

Vlak voor rust nam LASK de leiding via Marko Raguz, die een penalty benutte. De strafschop was toegekend omdat AZ-aanvaller Oussama Idrissi een onhandige overtreding maakte.

Vijf minuten onderweg in de tweede helft was Raguz opnieuw trefzeker voor de koploper van Oostenrijk. Na een verre inworp vanaf de rechterflank kreeg hij de bal via Dani de Wit voor zijn voeten, waarna de aanvaller alert reageerde en met links raak volleerde.

Twee keer geel

In de slotfase moest LASK Linz met tien man verder na twee keer geel voor Philipp Wiesinger, maar het offensief van AZ leverde geen heel grote kansen op.

AZ kreeg in de eerste helft wel een aantal goede mogelijkheden en de nummer 2 van de eredivisie was gevaarlijk met een aantal uitbraken. Zo kon Idrissi Calvin Stengs een niet te missen kans schenken, maar de voorzet van Idrissi was niet goed. In de tweede helft ging het een stuk moeizamer bij AZ, dat aanvaller Ferdy Druijf inbracht voor verdediger Ramon Leeuwin. Ook Druijf, die dit seizoen als invaller al belangrijk was geweest, wist het verschil niet te maken.

Voor AZ, dat na drie voorronden de groepsfase had bereikt, was het pas de tweede nederlaag in Europa van het seizoen. Alleen de uitwedstrijd tegen Manchester United (4-0) ging verloren.

Vorig seizoen verloor AZ al voor de poulefase van de Europa League. Het Kazachse Kairat Almaty was toen in de voorronden te sterk.(ANP)