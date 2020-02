Airbnb belooft overlast in drukke wijken aan te pakken

Airbnb gaat vrijwillig advertenties van verhuurders weren die niet benodigde registratienummer bij de gemeente hebben aangevraagd. Ook komt de website met een plan van aanpak om overlast in drukke wijken te bestrijden, onder meer door met decibelmeters geluidsoverlast te meten en een telefonische hulplijn voor buurtbewoners.

Dat zegt Nathan Blecharczyk, mede-oprichter van Airbnb, in een gesprek met NRC. Hiermee komt de verhuursite Nederlandse gemeenten tegemoet die problemen hebben om de illegale verhuur via het platform en bijkomende overlast te bestrijden.

Airbnb, dat huiseigenaren de mogelijkheid biedt hun woning online te verhuren aan toeristen, is in Nederland vooral in Amsterdam populair. Jaarlijks worden ruim twintigduizend Amsterdamse woningen minstens één nacht via Airbnb verhuurd. Volgens de gemeente zegt 80 procent van de Amsterdammers in het centrum overlast te ervaren van Airbnb-toerisme.

Nieuwe wet

De toezegging van Airbnb komt in aanloop naar de behandeling van een nieuwe wet in de Tweede Kamer. Met die wet kunnen gemeenten verhuurders verplichten om hun woning bij de gemeente te registreren. Het nummer dat bij de registratie hoort, moet in de advertentie worden vermeld. Op die manier weet de gemeente welke advertentie bij welk adres hoort: die informatie is nu nog afgeschermd, ook voor handhavers.

De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht lieten zich eerder tegenover NRC kritisch uit over de wet. Airbnb en andere platforms krijgen veel te weinig verplichtingen opgelegd, zo vinden de vier grote steden. Blecharczyk schrijft nu in een brief aan minister Stientje van Veldhoven (Wonen, D66) dat Airbnb op eigen initiatief advertenties zonder nummer zal weren als de wetgeving daadwerkelijk ingaat.

De nieuwe wet zal er volgens de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) toe leiden dat de hoofdstad bepaalde wijken van Airbnb-verhuur kan gaan uitsluiten. Ivens zegt blij te zijn dat Airbnb „tot het inzicht is gekomen dat ze te snel zijn gegroeid” en nu een stap zet om overlast tegen te gaan, zo laat hij weten in een telefonische reactie. „Het is wat laat, maar goed.”

Aanbod niet waterdicht

Helemaal waterdicht is het aanbod van Airbnb overigens niet: het platform zal alleen controleren of er een registratienummer is ingevoerd, maar kijkt niet of dat nummer ook door de gemeente is verstrekt. Op die manier kunnen toch nog illegale advertenties met verzonnen nummers verschijnen.

Dat gebeurt ook in andere landen waar de registratieplicht al geldt, zoals Portugal. Hoe Airbnb dat gaat oplossen, gaat het bedrijf „bespreken in de maanden die komen”, laat een woordvoerder weten. „De bedoeling is duidelijk. Mensen die niet geregistreerd zijn en die onder de wet vallen, willen we niet op ons platform.”

Het bedrijf uit Silicon Valley investeert momenteel, met een beursgang later dit jaar in aantocht, miljoenen dollars in maatregelen die de reputatie van het bedrijf op gebied van veiligheid en vertrouwen moeten verbeteren. De waarde van Airbnb wordt geschat op zo’n 30 miljard dollar.

