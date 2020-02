Acteur Steven Seagal schikt voor 3 ton met Amerikaanse beurswaakhond

Hollywood-acteur Steven Seagal, bekend van actiefilms als Under Siege (1992) en Beyond the Law (2019), heeft donderdag voor een bedrag van 314.000 dollar geschikt met de Amerikaanse beurswaakhond. De Securities and Exchange Commission (SEC) beschuldigde de acteur van het tegen betaling promoten van de cryptovaluta Bitcoiin2Gen (B2G) in 2018. De acteur had de betalingen van 250.000 dollar in cash en driekwart miljoen dollar in de cryptovaluta aan moeten geven, maar verzuimde dat.

De 67-jarige aikido-expert Seagal noemde de ICO - initial coin offering, een soort beursgang voor cryptovalutabedrijven - van B2G op zijn sociale media-accounts „niet te missen”. B2G zelf verstuurde in het voorjaar van 2018 een juichend persbericht, getiteld „Zen Master Steven Seagal is de brand ambassador van Bitcoiin2Gen geworden”. Seagal zelf werd in het bericht geciteerd dat hij de ICO van B2G „van harte” ondersteunde. B2G schreef dat Seagal „een gelovige in Bitcoiin2Gen” was geworden.

Bevooroordeeld

Zulke betaalde aanprijzingen van financiële producten zijn in Amerika niet verboden, maar het moet wel duidelijk zijn dat betaald is voor de lovende woorden. Dat was niet het geval, zegt Kristina Littman van de SEC. „Deze investeerders hadden het recht om te weten dat Seagal betaald werd of geld beloofd was om deze investering aan te prijzen, zodat ze hadden kunnen beslissen of hij bevoordeeld was.”

Seagal, woonachtig in Moskou en sinds 2016 Russisch staatsburger, is niet de enige beroemdheid die beboet werd voor het verzwijgen van betaalde aanprijzing van ICO’s, een flinke hype in 2017. Ook muziekproducent DJ Khaled en bokser Floyd Mayweather schikten met de SEC, schrijft het financiële persbureau Bloomberg. „Meneer Seagal werkte volledig mee met het SEC-onderzoek en deze zaak ligt nu achter hem”, zei zijn advocaat in een reactie tegen het persbureau. „Hij kijkt uit naar het voorzetten van zijn levenswerk als acteur, musicus, vechtsporter en diplomaat.”

Seagal, sinds 2018 een speciale gezant van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken die de relatie tussen Rusland en de VS moet verbeteren, bevestigde noch ontkende de bevindingen van de Amerikaanse beurswaakhond, meldde de SEC. De acteur ging wel akkoord met het betalen van een boete van 157.000 dollar en het inleveren van nog eens hetzelfde bedrag aan onrechtmatig verkregen inkomsten. Ook beloofde de zenmester drie jaar lang geen reclame maken voor financiële producten van welke aard dan ook.