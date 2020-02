23 kinderen bevrijd uit ‘babyfabriek’ Nigeria

De politie in het zuiden van Nigeria heeft donderdag zeker 23 kinderen en 4 zwangere tieners bevrijd. Ze werden tegen hun wil vastgehouden in een pand in de stad Port Harcourt. Drie verdachten zijn opgepakt, meldt persbureau AFP.

De kinderen, in de leeftijd van 1 en 2 jaar, zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze waren verzwakt en ondervoed, laat een woordvoerder weten. De politie doet nog onderzoek en zoekt naar de eigenaren van het pand.

Volgens de politie worden dergelijke ‘babyfabrieken’ vaker opgerold. Hier worden zwangere jonge vrouwen tegen hun wil vastgehouden. Na de bevalling wordt hun kind verkocht. Uit eerder onderzoek van de politie bleek dat jongetjes voor 500.000 naira (1.245 euro) worden verkocht en meisjes voor 300.000 naira (747 euro).

In september bevrijdde de politie in de hoofdstad Lagos negentien zwangere vrouwen. Zij waren naar Lagos gehaald onder de valste belofte dat hen in de grote stad een baan wachtte.