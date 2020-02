Ze weet dat hier een echtpaar woont met het corona-virus: ‘ik een paar extra blikken bonen ingeslagen’

In het Duitse plaatsje Langbroich, niet ver van de Nederlandse grens (bij Limburg), zijn de straten woensdagochtend uitgestorven. Aan de gevel van het eerste huis bij binnenkomst bungelen wat rimpelige ballonnen in de wind; ook hier werd de afgelopen dagen carnaval gevierd. Een postbode doet per bestelbus zijn ronde. Hij weet dat er dinsdag een mannelijke corona-patiënt vanuit het ziekenhuis in Erkelenz naar Düsseldorf is overgebracht. Dat de betreffende man in Langbroich (zeshonderd inwoners) woont, hoort hij voor het eerst. Het maakt de postbode weinig uit. „Ik heb altijd desinfectiemiddel in de auto.”

Tegenover de kerk heeft Wilfried Trepels een tandtechnisch laboratorium. Via de radio heeft hij de burgemeester van Gangelt, waar Langbroich onder valt, horen zeggen dat iedereen zoveel mogelijk openbare gelegenheden dient te mijden. „Het wachten op is op verdere informatie.”

Mondkapjes zijn uitverkocht

Scholen, winkels of horeca heeft Langbroich niet meer. Breberen, even verderop, wel. Op de poort van de kleuter- annex lagere school hangt een mededeling van de burgemeester: ‘vanwege een geval van infectie met het coronavirus gesloten’. Mehdi Shirazi, de plaatselijke apotheker, vertelt dat het vandaag een gekkenhuis is. „Ik heb nu al meer handdesinfectiemiddelen verkocht dan in heel 2019. Mondkapjes zijn al drie weken niet meer te krijgen. Anders had ik er daar vandaag zo tweehonderd van kwijt gekund.” Shirazi en zijn collega’s dragen ook mondkapjes.

Volgens de apotheker zijn de telefoonlijnen van artsen en de gezondheidsdienst in de gemeente continu in gesprek. „Voor mensen met griepachtige verschijnselen is er een noodnummer. Een van de kleuterleidsters hier in het dorp ligt in quarantaine in het universiteitsziekenhuis van Düsseldorf. Ze schijnt negatief te hebben getest, dus vrij te zijn van het virus. Haar partner wordt nog onderzocht.”

Nederlandse toeristen

Het gebied ligt aan drie kanten ingeklemd door Nederland. In de gemeente Selfkant profiteert het dorp Tüddern van tank- en kooptoerisme van Nederlanders. Tussen de akkers en weilanden staat sinds enige jaren een groot complex met supermarkten en andere winkels. „Ik kocht net een prima fles Weissburgunder voor 2,95 euro. Waar betaal je dat in Nederland?”, vertelt Pierre Smeets (82) op de volle parkeerplaats, waar minstens de helft van de auto’s een Nederlands nummerbord heeft. Drogisterijartikelen zijn bijvoorbeeld ook een stuk goedkoper.

Deze ochtend was Smeets op pad met zijn wandelclub. „Dan merk je dat het virus mensen van mijn leeftijd wel bezighoudt.” Zelf maakt de inwoner van Sittard zich minder zorgen. „Het ligt buiten mijn macht. En, zoals ze hier zeggen over tachtigplussers als ik: ik heb de meeste boterhammen al op.”

Even verderop staat Carina Molteni, ook uit Sittard, bij haar auto. Ja, ze heeft van het met het corona-virus besmette echtpaar uit Langbroich gehoord. „Maar voor mij voelt het niet anders dan een geval in bijvoorbeeld Amsterdam. Als het komt, komt het toch. Er zijn mensen die al flink melk en meel inslaan voor het geval dat. Nadat mijn moeder over het virus begon, heb ik zelf een paar extra blikken bonen ingeslagen.”

Jos Hessels, de burgemeester van nabijgelegen Echt-Susteren verwijst voor commentaar door naar de regionale veilligheidsregio. „Dat is zo afgesproken.” Als voorzitter van de Bond van Carnavalsverenigingen Limburg wil de CDA’er wel kwijt dat de Duits-Nederlandse carnavalscontacten vooral in de maanden voor het echte feest plaatsvinden: „Ik denk dat er tijdens die dagen juist minder grensoverschrijdende contacten zijn dan normaal.”