Zangeres Duffy: jaren uit muziek teruggetrokken na verkrachting

De Welshe zangeres Duffy is de laatste jaren niet in de openbaarheid verschenen omdat ze slachtoffer is geworden van een seksueel geweld. Zo’n tien jaar geleden is ze gedrogeerd, enkele dagen vastgehouden en verkracht, schreef ze dinsdagavond op Instagram. „Natuurlijk heb ik het overleefd. Voor het herstel was tijd nodig. Er is geen makkelijke manier om dit te vertellen.”

Duffy scoorde ruim tien jaar geleden enkele internationale hits. In Nederland waren met name haar nummers ‘Mercy’ en ‘Warwick Avenue’ populair. In 2011 liet ze weten voorlopig geen nieuw materiaal uit te brengen vanwege tegenvallende verkopen van een van haar singles. Ze zou tijd nodig hebben om nieuwe muziek te kunnen maken. Sindsdien verdween ze nagenoeg uit de muziek, ondanks een aantal aankondigingen dat nieuw materiaal er toch aan zat te komen. De werkelijke reden was het geweld, zegt zij nu.

„Ik wilde de wereld het verdriet in mijn ogen niet tonen”, schrijft Duffy. „Ik stelde mijzelf de vraag: hoe kan ik met mijn hart zingen als mijn hart gebroken is? En langzaam is mijn hart geheeld.” Over de dader zegt ze in haar post niets, noch over de vraag of er ooit een strafzaak van gekomen is. Wel zegt ze deze zomer met een niet nader genoemde journalist gesproken te hebben. Dat gesprek was volgens Duffy een opluchting en ook de reden dat ze nu toch naar buiten treedt. „Ik kan jullie zeggen dat na het voorbije decennium, de duizenden en duizenden dagen waarin ik me erop heb toegelegd de zon weer in mijn hart te laten, de zon nu schijnt.”