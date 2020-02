XS4ALL was een van de eerste Nederlandse internetproviders. Het internet was nog een belofte. Met ‘@xs4all’ achter je naam liet je zien: ik sta voor vrijheid, openheid, gelijkheid. Toen bekend werd dat deze provider zou stoppen, ging verslaggever Freek Schravesande op zoek naar de eerste generatie internetgebruikers. Wat is er terechtgekomen van hun idealen?

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Henk Ruigrok van der Werven

Montage: Yeppe van Kesteren