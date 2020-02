World Press Photo nomineert veel protest

„Een iconische foto”, noemt Lekgetho Makola, juryvoorzitter van World Press Photo, het beeld van een groep jongeren in Soedan, gezichten verlicht door hun mobieltjes. Maanden na het vertrek van dictator Bashir, maar nog te midden van protesten, draagt een jongen een gedicht voor. „Het staat symbool voor de vreedzame overwinning.”

Het is niet het beeld dat je vaak ziet van Afrika en het Midden-Oosten. Drie keer in de afgelopen jaren ging de prijs naar een foto van een ziek of dood Afrikaans kind (1993, 2006, 2013) en drie keer naar een oorlogsfoto (1995, 1997, 2012). De foto van de Soedanezen, van de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba, lijkt een kanshebber voor de hoofdprijs World Press Foto van het Jaar, die in april wordt uitgereikt. Dinsdag zijn de genomineerden bekendgemaakt; het is het derde jaar dat de 65-jarige Nederlandse organisatie werkt met nominaties, om meer aandacht voor meer foto’s te krijgen.

Andere foto’s die meedingen naar de hoofdprijs zijn van een rouwende vrouw na de vliegtuigcrash in Ethiopië (van Mulugeta Ayene uit Ethiopië), studentenprotest in Algerije (Farouk Batiche, Algerije), een getraumatiseerd Armeens migrantenmeisje in Polen (Tomek Kaczor, Polen), een gewonde, Koerdische strijder die bezoek krijgt van zijn vriendin (Ivor Prickett, Ierland) en een wapenconferentie in Abu Dhabi (Nikita Teryoshin, Rusland).

Naast Foto van het Jaar en Serie van het Jaar, waaraan elk een geldprijs van 10.000 euro is verbonden, reikt de organisatie ook prijzen uit in de acht categorieën (enkele foto’s en series). Dit jaar is geen enkele Nederlander genomineerd. Er is bovendien een digitale competitie, voor onder meer video’s.

„Protest!”, zegt directeur van World Press Photo, Lars Boering, direct op de vraag wat hem opviel in de inzendingen, net als bij de Zilveren Camera. Foto’s en series uit Algerije, Chili, Hongkong, Irak en dus Soedan, domineren bij de nominaties. En de invloed van jonge mensen bij de protesten zie je terug. Tijdens die protesten zijn ook veel vrouwen te zien. „Gefotografeerd op een manier zoals mannen worden gefotografeerd”, zegt juryvoorzitter Makola. „In de frontlinie, midden in de actie.”

In totaal werden bijna 74.000 foto’s ingezonden door ruim 4.200 fotografen, van wie een vijfde vrouw. Dat is het hoogste aandeel vrouwen ooit. Het totaal aantal deelnemers is echter niet zo laag geweest sinds 2007, en lag tot en met 2016 zo’n duizend hoger.

Nominaties WPP: https://nrch.nl/7m4s