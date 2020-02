Wild bezorgt Nederland eerste goud op WK baanwielrennen

Kirsten Wild heeft woensdagavond de eerste gouden plak voor Nederland binnengesleept op het WK baanwielrennen in Berlijn. De 37-jarige renster uit Almelo werd wereldkampioen op het onderdeel scratch, waarbij de dames gezamenlijk in veertig ronden tien kilometer afleggen. Wild won het onderdeel eerder in 2015 en 2018.

Samen met de Brits baanwielrenster en viervoudig olympisch kampioene Laura Kenny was Wild favoriet voor de wereldtitel. Wat volgde was een ronduit saaie race waarin geen enkele aanvalspoging werd ondernomen vanuit het peloton. Hierdoor kon Wild vertrouwen op haar ijzersterke eindsprint. Hoewel Kenny haar twee ronden voor het einde buitenom probeerde af te troeven, wist Wild bij te blijven en uiteindelijk van kop af naar overwinning te spurten. Achter haar pakte de Amerikaanse Jennifer Valente het zilver en ging het brons naar de Portugese Maria Martins, waardoor Kenny zelfs buiten het podium viel.

Later op woensdag volgt bij de mannen nog het onderdeel teamsprint, met de Nederlanders Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Matthijs Büchli en Jeffrey Hoogland. Bij de dames sprinten Kyra Lamberink en Steffie van der Peet samen op hetzelfde onderdeel. (ANP/NRC)