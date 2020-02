Vijfvoudig grandslamwinnaar Maria Sjarapova stopt met tennis

De Russische tennisster Maria Sjarapova heeft haar carrière op 32-jarige leeftijd beëindigd. Dat zegt zij woensdag in een interview met het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Voormalig nummer één van de wereld Sjarapova heeft vijf grandslamtitels op haar erelijst staan.

Sjarapova, die jarenlang werd gecoacht door de Nederlander Sven Groeneveld, zegt dat ze het mooi vindt geweest. „Ik heb m’n leven aan tennis gegeven en tennis heeft mij een leven gegeven. Ik zal het elke dag gaan missen”, aldus de Russische. Het tennis heeft sinds haar vijfde haar leven bepaald, zegt ze. „Ik kijk uit naar een gevoel van rust met mijn familie. Om lekker te ontspannen bij een kopje koffie in de ochtend. En onverwachte weekendjes weg.”

Vijf grandslams

Op zeventienjarige leeftijd won Sjarapova in 2014 het grastoernooi van Wimbledon. Twee jaar later was ze op de US Open de beste en weer twee jaar later veroverde ze ook de titel op de Australian Open. Daarnaast won ze in 2012 en 2014 het belangrijkste graveltoernooi van het jaar, Roland Garros. In haar carrière verdiende Sjarapova bijna 40 miljoen dollar aan prijzengeld.

In maart 2016 maakte Sjarapova bekend dat ze tijdens de Australian Open dat jaar positief was getest op het verboden middel meldonium. Ze werd daarop voor twee jaar geschorst. Na haar schorsing maakt de Russische haar comeback, maar haalde ze nooit meer haar oude niveau. Ze deed dit jaar nog mee aan de Australian Open, maar verloor in de eerste ronde van de Kroatische Donna Vekic. Sindsdien speelde ze geen wedstrijd meer op profniveau.