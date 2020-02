Campagneteam Trump klaagt New York Times aan om smaad

Het verkiezingsteam van president Donald Trump heeft woensdag een aanklacht om smaad ingediend tegen dagblad The New York Times. De Amerikaanse krant zou op 27 maart 2019 opzettelijk een artikel met onjuistheden hebben gepubliceerd over het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller naar de Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Dat meldt persbureau Reuters.

De aanklacht is ingediend „om de nieuwsorganisatie verantwoordelijk te houden voor het opzettelijk publiceren van valse verklaringen over de campagne van president Trump”, zo schrijft het campagneteam in een verklaring. In het bewuste artikel zou de krant ten onrechte hebben beweerd dat het team van Trump een „overkoepelende deal” had met „de oligarchie van Vladimir Poetin” om de campagne van Trumps rivaal Hillary Clinton te dwarsbomen, stelt Jenna Ellis, een van Trumps juridisch adviseurs. In ruil daarvoor zou Trump een pro-Russisch buitenlandbeleid voeren, te beginnen met het verlichten van economische sancties tegen Rusland.

Trump heeft eerder beweerd dat The New York Times bevooroordeeld was tegen hem en verwijt journalisten aan de lopende band „fake news” te verspreiden. Ook bestempelde hij journalisten eerder als „de vijanden van het volk”.