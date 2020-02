Eus geeft een tikje tegen het hoofd, legt een hand op de schouder

Ongetwijfeld hebben de praatbazen van de NPO Özcan Akyol op hun lijstjes staan van mogelijke troeven voor het tijdperk waarin De Wereld Draait Door het zwarte gat van de televisiegeschiedenis ingezogen zal zijn. De Deventer schrijver heeft een mengsel van eigenzinnigheid en klantgerichtheid dat goed werkt op tv: een nieuwsgierige man die meent wat hij zegt, maar niet alles zegt wat hij meent.

Wat dat betreft kun je De geknipte gast (BNNVARA) als een trainingskamp zien: een flitsprogramma waarin Akyol, die speciaal op kniples ging, elke dinsdag in een klein kwartiertje iemand knipt en ondervraagt.

Voor de goede orde: dit stukje gaat niet over haar. Als kapselrecensent ben ik helaas minder begunstigd. Gesprekstechnisch lijkt kapper Eus een zeer slim idee: de kappersspiegel creëert een intimiteit die in een studio niet te bereiken is. Bovendien raakt een kapper zijn klanten veel aan.

Geen campagnebijeenkomst

Wel blijkt dat Akyol nog wat moeite heeft met multitasken. In de tweede aflevering moest hij zich zozeer concentreren op de blonde lokken van presentatrice Marlijn Weerdenburg (je kunt zo’n vrouw niet met een verwoest kapsel terug de straat op sturen) dat hij in het gesprek amper kon improviseren. Het leidde tot een tranenzoekend gesprek als een opengewaaide knipselmap: een postnatale depressie, de ziekte van Weerdenburgs vader, pesterijen op school.

Wie wel geknipt en geschoren werd (figuurlijk dan) was D66-leider Rob Jetten. Zo vertelde de ex-robot dat hij grote moeite heeft om ongemakkelijk nieuws met anderen te delen: zo liep hij weken rond met een hartprobleempje zonder het zelfs zijn partner te vertellen. Precies op het juiste moment in die anekdote gaf Akyol een duwtje tegen het achterhoofd van zijn klant, zodat deze bemoedigd doorvertelde. Akyol, droogjes over het binnenvetten: „Dat lijkt mij niet zo’n goede eigenschap voor een fractievoorzitter.”

Als Jetten zich even leek te verliezen in politieke standpuntenpraatjes, zei Akyol: „Dit is een kapperszaak, geen campagnebijeenkomst.” Met even het handje erbij op de sociaal-liberale schouder. Jettens pogingen om zijn verbazing over zijn komeetcarrière uit te venten als iets wat hem was overkomen, liepen spaak. „Volgens mij ben je gewoon heel ambitieus.”

De boot van Pauw

Na de geslaagde exercitie met Rob Jetten zat dinsdag Jan Slagter in de stoel. De baas van Omroep Max werd terecht aangekondigd als „een van de machtigste mannen van Hilversum”. Helaas stelde Akyol hem weinig vragen over macht, buiten de constatering dat mensen om Slagter heen op hem altijd een bijzonder volgzame indruk maken.

Overigens werkt Akyol zelf ook voor Slagter; hij maakt Sterren op het doek voor Omroep Max. Misschien was Slagter daarom niet de beste knipkandidaat. Zo had diens opmerking dat hij de boot van Jeroen Pauw heeft overgenomen wel gevolgd mogen worden door een kritische vraag over de verdere zakelijke betrekkingen tussen deze televisieproducent en publieke-omroepbaas.

Akyol liet het lopen en moest zich uiteindelijk tevreden stellen met de wetenschap dat Slagter al mondkapjes en desinfecterende middelen heeft ingeslagen voor het coronavirus; wat hij elf jaar gelden ook al deed bij de uitbraak van de Mexicaanse griep.

‘Een goede föhn is nodig en de kapper moet je altijd een fooitje geven. Dat moet je aan deze uitzending overhouden”, besloot Slagter. Akyol keek even in de spiegel en zei: „Dan is het wel een povere uitzending geworden.” Zelfkritiek is de beste weg naar succes.