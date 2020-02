Taliban zijn allesbehalve klaar voor een deling van de macht

Het akkoord dat de Verenigde Staten en de Taliban zaterdag naar verwachting zullen tekenen, is geen vredesakkoord, maar vooral een vertrekregeling voor de Amerikaanse troepen uit Afghanistan in een Amerikaans verkiezingsjaar.

De Taliban zijn gebrand op de overeenkomst en houdt zich aan het afgesproken quasi-bestand van één week en in de VS is de oppositie tegen het akkoord afgenomen. In het gunstigste scenario kan het proces tot vrede leiden, maar de kans op een omvangrijke burgeroorlog is reëel.

Joris Versteeg werkte als politiek analist bij het ministerie van Defensie en is bestuurslid van de NGO Talk For Peace International.

De VS laten een Afghanistan achter dat naar vrede snakt, maar ernstig is verdeeld. Zowel de Sovjet- als de Amerikaanse militaire interventies hebben de afgelopen veertig jaar de tegenstellingen tussen de enkele relatief moderne steden en het traditioneel-conservatieve platteland vergroot. Het westerse moderniseringsproject heeft weliswaar een aantal vrijheden bevorderd, maar als reactie op de militaire interventie hebben de conservatief-religieuze krachten de wind in de zeilen gekregen.

Uit zowel Amerikaanse als Taliban-bronnen bij de onderhandelingen in Doha blijkt dat over een volgende Bonn-conferentie is gesproken. Dat symboliseert de Amerikaanse ommezwaai na meer dan negentien jaar strijd. Op de Bonn-conferentie eind 2001 waren de Taliban van deelname uitgesloten, ook al wilden ze – verzwakt als ze waren door de regime change na ‘11 september’ – met de nieuwe regering-Karzai praten. Donald Rumsfeld, de Amerikaanse minister van Defensie, wees dat hooghartig van de hand. In plaats van de verantwoordelijke voor ‘11 september’, Al-Qaida, te isoleren, werd de oorlog uitgebreid tot de Taliban, de Afghaanse gastheren van de terreurorganisatie. „Wij zullen geen onderscheid maken tussen de terroristen die deze daden pleegden en zij die hen onderdak gaven”, zo verwoordde president Bush de strategische blunder.

Positie van kracht

Inmiddels praten de Taliban vanuit een positie van kracht met de VS. Ze willen niet meer met de regering in Kabul praten en anticiperen op een leidende rol in een toekomstige regering waarin voor andere Afghanen een bijrol is weggelegd, zo blijkt uit recente verkennende contacten tussen Taliban-kopstukken en voormalige moedjahedienleiders. Op Taliban-bijeenkomsten in de Pakistaanse steden Peshawar en Quetta heerste afgelopen weken een overwinningsstemming. Dankzij het akkoord met de VS zullen de Taliban weer aan de macht komen, zo luidde de verwachting. Tegelijkertijd bereidt de organisatie zich voor op een komend vechtseizoen. De Taliban zijn, kortom, allesbehalve klaar voor een echte deling van de macht.

De kans op vrede wordt ook verkleind door de voorspelde verdere verzwakking van de Afghaanse regering. Deze moest knarsetandend toezien hoe de VS de Taliban tegemoetkwamen in het uitsluiten van de regering als formele onderhandelingspartner. De regering mag slechts een delegatie samenstellen die met de Taliban gaat onderhandelen.

De Amerikaanse onderhandelaar Khalilzad heeft zijn vertrouwen in het vermogen van president Ghani verloren om het aanzienlijke non-Taliban deel van de Afghaanse bevolking te verenigen. Ghani is vorige week na het bekend worden van zijn nipte en omstreden verkiezingsoverwinning door de Amerikaanse regering niet gefeliciteerd. Of hij überhaupt in staat zal zijn een enigszins representatieve delegatie te vormen is de vraag.

Crisismanagement

Zijn uitdager Abdullah erkent de verkiezingsuitslag niet en vormt een tegenmacht door in zoveel mogelijk provincies aanhangers tot gouverneur te benoemen. Khalilzad doet sindsdien aan crisismanagement, waarbij hij lijkt te koersen op het passeren van Ghani en de vorming van een interim-regering met de Taliban: een uiterst riskante strategie die de onderhandelingspositie van de regering en anderen ten opzichte van de Taliban verzwakt.

Een derde risico is de onvoorspelbare uitwerking van het beginsel van America First (lees: Trump First) op het vredesproces. Wat als in de loop van de onderhandelingen Tarin Kowt en andere provinciesteden door de Taliban worden ingenomen en de Afghaanse regeringsstrijdkrachten dreigen te imploderen?

Een fundamentele zwakte van de overeenkomst is dat het een overeenkomst aan de top is. Dat is geen argument tegen het proces van Khalilzad en de komende intra-Afghaanse besprekingen in Oslo – deze verdienen alle steun. Maar de kans op vrede zou zijn gebaat bij een proliferatie van bestanden in omstreden districten.

Lopende ngo-programma’s gericht op bottom-up peacemaking verdienen daarom steun van de Europese landen. Europa heeft er alle belang bij een grotere burgeroorlog in zijn periferie te voorkomen, liefst met het idee van een pluriform Afghanistan waarin plaats is voor vrouwenrechten en verworven vrijheden.