Staat de natuur vaker in brand?

We staren uren in het kampvuur en stoken graag een fikkie. Maar een brand kan ook flink uit de hand lopen. Hoe goed begrijpen we vuur? En hoe pakken we het aan als het mis gaat?

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de vorige aflevering van Onbehaarde Apen: De strijd tegen Corona: wie speelt welke rol?