Ruzie om verkoop afvalverwerker AEB

Het rommelt opnieuw bij de Amsterdamse afvalverbrander AEB. Interim-bestuurder Koos de Vink is vorige week opgestapt wegens een conflict met het stadsbestuur over zijn rol bij het bedrijf, dat te koop staat. Het college wilde De Vink niet toestaan zelf een bod te doen op het bedrijf.

Dat blijkt uit een vertrouwelijke brief van De Vink aan wethouder Victor Everhardt (deelnemingen, D66), die in handen is van NRC. De interim-bestuurder werd afgelopen augustus door het stadsbestuur benoemd om AEB te behoeden voor faillissement en klaar te maken voor een overname. Wegens jarenlang wanbeleid en technische problemen verkeert de afvalverwerker, volledig eigendom van de gemeente Amsterdam, sinds vorige zomer in ernstige financiële problemen.

Eisen

In zijn brief schrijft De Vink dat hij niet akkoord kan gaan met de voorwaarden die het college van burgemeester en wethouders stelt aan zijn herbenoeming. Zo moest hij van het stadsbestuur zijn „geuite wens [...] om te komen tot een management buyout” per direct intrekken.

Ook wilde het college niet dat hij eventuele andere kopers van advies zou dienen en mocht hij na zijn herbenoeming niet méér verdienen dan het wettelijk maximum voor bestuurders in de publieke sector. De Vink noemt die eisen „opmerkelijk” en schrijft dat ze „voorbij gaan aan volstrekt normale economische beginselen”.

Dat de vertrokken topman plannen had om AEB met enkele collega’s te kopen, was niet eerder bekend. In een toelichting aan NRC zegt De Vink dat het besluit van de gemeente om AEB te verkopen veel te vroeg komt. „Daar ben ik heel kwaad over. Je moet het bedrijf eerst stabiliseren. Toen heb ik gezegd: dan kunnen we AEB beter zelf kopen.”

Fragiele staat

Het vertrek van De Vink laat zien dat het nog steeds niet goed gaat met AEB, ondanks claims van het stadsbestuur dat het bedrijf er inmiddels veel beter voor staat. Sinds vorig jaar heeft de gemeente 80 miljoen euro aan noodkredieten verstrekt aan de afvalverwerker. AEB kwam in juli 2019 in acute financiële problemen na het stilleggen van vier van de zes verbrandingslijnen. De crisis bij het bedrijf leidde tot onenigheid in het Amsterdamse stadsbestuur en het aftreden van wethouder Udo Kock (D66). De gemeenteraad houdt dit jaar een raadsenquête over AEB.

Sinds vorige zomer heeft de gemeente twee vergeefse pogingen gedaan om het bedrijf onderhands te verkopen. Daarna besloot het stadsbestuur om AEB via een veiling van de hand te doen. Volgens de gemeente is het bedrijf „hard op weg” om financieel gezond te worden nu alle verbrandingslijnen weer werken.

In zijn vertrouwelijke brief aan het college schetst De Vink een ander beeld. De voormalige bestuurder, die de afgelopen maanden hoofdverantwoordelijk was voor de sanering van het bedrijf, schrijft dat AEB „nog immer in fragiele staat” verkeert. Tegen NRC zegt hij: „Laten we reëel zijn: het bedrijf heeft een negatief vermogen van 200 miljoen. Dan kun je niet volhouden dat dit het ideale moment is om AEB te verkopen.”

Risico’s onderschat

De Vink vindt dat het stadsbestuur de risico’s van een overname onderschat. Volgens hem staat in de afvalcontracten van AEB dat bij de komst van een nieuwe eigenaar opnieuw over de voorwaarden moet worden onderhandeld – en dat de overeenkomsten zelfs kunnen worden ontbonden. „Je verkoopt dan in feite een bedrijf zonder omzet”, zegt hij.

De Vink verdiende eerder tientallen miljoenen als bestuurder en aandeelhouder van De Nederlanden Compagnie (DNC), een detacheringsbedrijf dat in 2008 voor 56 miljoen euro verkocht werd aan Adecco.

Het Amsterdamse stadsbestuur was woensdagochtend niet in staat te reageren.